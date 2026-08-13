Kaybedecek vaktimiz yok
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi ile 'Terörsüz Bölge' ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade, nihayet hayat buldu" dedi.
Terörsüz Türkiye sürecini başlatan Bahçeli, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un kabulü hakkında açıklama yaptı. Bahçeli, Türkiye'nin terörden bütünüyle arındırılmasının çok katmanlı bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti.
Bahçeli, "Kanunun kabulüyle birlikte ulaşılan bu merhalenin bir nihayet değil; esasen hukuki ve idari bakımdan daha müteyakkız olunması gereken yeni bir safhanın başlangıcı olduğu da unutulmamalı. Kaybedecek vaktimiz yok. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, istismar alanına dönüşmesine kati surette müsaade edilmemesi gerekiyor. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir" dedi.
Terörsüz Türkiye sürecini başlatan Bahçeli, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un kabulü hakkında açıklama yaptı. Bahçeli, Türkiye'nin terörden bütünüyle arındırılmasının çok katmanlı bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti.
Bahçeli, "Kanunun kabulüyle birlikte ulaşılan bu merhalenin bir nihayet değil; esasen hukuki ve idari bakımdan daha müteyakkız olunması gereken yeni bir safhanın başlangıcı olduğu da unutulmamalı. Kaybedecek vaktimiz yok. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, istismar alanına dönüşmesine kati surette müsaade edilmemesi gerekiyor. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir" dedi.