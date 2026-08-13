MSB’den Mekke Anlaşması açıklaması: NATO’ya alternatif değil

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara değinen Tuğamiral Aktürk, şunları söyledi: "Terörün ülkemizin gündeminden tamamen ve kalıcı olarak çıkarılması, milletimizin huzur ve güvenliğinin güçlendirilmesi, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihî öneme sahip. Bugün gelinen aşamada en büyük pay; vatan uğruna fedakârlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve onların kıymetli ailelerine ait. Bakanlığımızca, Kanun'un 8'inci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini, sınırlarımızda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta içerisinde barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada; 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 499 şahıs yakalandı, 716 şahıs ise hududu geçemeden engellendi."

MEKKE ANLAŞMASI

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik şu açıklamaları yaptı: "Üç ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin savunma ve güvenlik alanında daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını amaçlanıyor.

Anlaşmanın temel hedefi; bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamak, ülkelerimiz arasındaki askerî iş birliğini geliştirmek ve muhtemel krizlere karşı ortak hareket kabiliyetini güçlendirmek. Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamakta.

Anlaşma kapsamında; Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları/Silahlı Kuvvetler Komutanlarının katılımıyla stratejik siyasi ve askerî mekanizmaların oluşturulması ve üç ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmekte. Anlaşma ile askerî iş birliğinin kademeli olarak geliştirilmesi planlanmakta. Bu kapsamda komuta yeri ve arazi tatbikatlarından başlayarak, ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin katılımıyla müşterek tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir. Tatbikatlarla, muhtemel krizler öncesinde ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilmesi, elde edilen tecrübelerin doktrin, eğitim ve planlama süreçlerine aktarılması ve müşterek harekât kabiliyetinin sürekli geliştirilmesi amaçlanmakta.

Savunma sanayii iş birliği de anlaşmanın önemli unsurlarından biri. Bu kapsamda yalnızca ürün ve sistem tedariki değil; ortak geliştirme ve üretim, teknoloji iş birliği ile sürdürülebilir bakım ve lojistik desteğin sağlanması hedeflenmekte.

İnsansız ve otonom sistemler, elektronik harp ve yapay zekâ destekli kabiliyetler öncelikli iş birliği alanları arasında yer almakta. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirilmekte. Mekanizmanın olgunlaşmasıyla birlikte, gerekli mutabakatın sağlanması hâlinde diğer ülkelerin katılımı da değerlendirilebilecek. Nihai hedefimiz, barış döneminde etkin şekilde işleyen, muhtemel krizlere hazırlıklı ve ihtiyaç hâlinde somut askerî destek sağlayabilen kurumsal bir mekanizma oluşturmak. Bu iş birliğinin, ülkelerimizin güvenliğinin yanı sıra bölgesel barış, istikrar ve caydırıcılığa da önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.

'KIZILDENİZ İTTİFAKI'NIN DENİZ GÜVENLİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Kızıldeniz İttifakı'nın deniz güvenliğine ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "Babülmendep Boğazı'nda seyir serbestisinin sağlanması amacıyla "Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu" kurulmasına yönelik olarak Suudi Arabistan'ın daveti üzerine, 28 Temmuz 2026 tarihinde Riyad'da teknik düzeyde, müteakiben 30 Temmuz 2026 tarihinde Genelkurmay Başkanları seviyesinde toplantı gerçekleştirildi. Hâlihazırda koordinasyon maksadıyla 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya ülkemiz tarafından katılım sağlanmakta. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamları ile birlikte çalışmalara devam edilmekte."

HUDUTLARIMIZDAKİ FAALİYETLER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızı "Hudut Namustur" anlayışıyla; her türlü hava ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir özveri ve kararlılıkla korumaktadır. Bu kapsamda; hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir" denildi.

SOMALİ SİLAHLI KUVVETLERİNE EĞİTİM

Somali Silahlı Kuvvetleri personeline gruplar hâlinde "Komando Temel Eğitimi" verilmesinde dair ise MSB'den şu açıklama yapıldı: "Manisa'da 11 Mayıs-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında eğitimlerini tamamlayan 1.521 personelin mezuniyet töreni, 7 Ağustos 2026 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanımız ile Somali Kara Kuvvetleri Komutanı'nın katılımıyla icra edildi. Mezun olan personelin ülkelerine intikali 10 Ağustos 2026 tarihinde başlamış olup 4 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmakta. Müteakip eğitim grubu kapsamında, bin 523 Somali Silahlı Kuvvetleri personeline 17 Ağustos-9 Kasım 2026 tarihleri arasında eğitim verilmesi planlanmakta."