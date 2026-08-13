Netanyahu ağzı ile konuşan DEM’e uyarı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı Türkiye'nin tutumuna yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Terörsüz Türkiye" yasasının Meclis'te 467 kabul oyuyla yeni bir dönem başlattığını belirterek Hatimoğulları'nın AK Parti ve hükümeti hedef alan açıklamalarını eleştirdi.

EN GÜÇLÜ SES TÜRKİYE

Çelik, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı, Kabine üyeleri, AK Parti kadroları ve milletin İsrail'in Filistin'i işgaline güçlü şekilde karşı çıktığını vurguladı. Türkiye'nin "insanlık ittifakı"nın en güçlü sesi olduğunu belirten Çelik, Hatimoğulları'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözlerini referans almasını kınadı ve açıklamasını düzeltmesini istedi.