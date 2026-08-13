Ömer Çelik'ten 25. yıl mesajı: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyoruz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin çeyrek asırlık yolculuğunu anlattı. AK Parti'nin toplumsal merkezin taleplerini siyasi temsile dönüştüren bir merkez parti olarak ortaya çıktığını belirten Ömer Çelik, "Siyasi tarihte az bulunur şekilde kesintisiz bir iktidarla bütün bu süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyoruz. Bu 25. yılın yoğunluğuna bakıldığında 250 yıllık yol yüründü diyorum" diye konuştu"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtladı, değerlendirmede bulundu.
"250 YILLIK YOL YÜRÜNDÜ"
Türkiye'nin etrafında çok üzücü olaylar yaşandığını ancak partisinin bu ortamda 25. yılına kavuştuğunu belirten Çelik, bunun müstesna bir değerde olduğunu söyledi.
Çelik, partisinin 25. yılını kutlamalarının kendileri için bir düğün, bayram niteliğinde olduğunu dile getirerek, "Siyasi tarihte az bulunur şekilde kesintisiz bir iktidarla bütün bu süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyoruz. Bu 25. yılın yoğunluğuna bakıldığında 250 yıllık yol yüründü diyorum." diye konuştu.
Son birkaç yılda bile dünyada uzun yıllarda gerçekleşecek olayların yaşandığını anımsatan Çelik, "Tabii iç siyaset açısından da çok dinamik bir süreç. Bütün bu fırtınalar nasıl aşıldı, bütün bu yollar nasıl yüründü derseniz, bence Cumhurbaşkanımızın AK Parti'de kurumsallaştırdığı siyaset yapma biçimi en kıymetli şeylerin başında geliyor. Çünkü bütün bunları siyaset yaparak, toplumla buluşma biçiminizi doğru kurarak, toplumun verdiği onay sayesinde elde ettiğiniz iktidarla gerçekleştirebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
"MİLLETTEN DEVLETE DOĞRU SİYASET"
Çelik, AK Parti iktidara gelmeden önce siyasi hayatın, toplumsal merkezden koptuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Aslında toplumsal merkez, kendi taleplerini siyasi temsile dönüştürecek yeni bir siyasal organizasyon talep ediyordu. Dolayısıyla AK Parti kurulduğu andan itibaren toplumsal merkezin taleplerini siyasi temsile dönüştüren bir merkez parti olarak ortaya çıktı. Yukarıdan aşağıya siyaset değil, yani devletten millete doğru siyaset değil, milletten devlete doğru siyaset şeklinde bir anlayışın ortaya koyulması ve bunun her alana yayılarak yapılması çok önemli."
AK Parti iktidarı öncesi siyasi partilerin büyük bir çoğunluğunda toplumun sesini dinleme konusunda ciddi bir problem olduğunu dile getiren Çelik, göreve gelen iktidarların toplumun sorunlarını çözemediğini, bu yüzden kalıcı olamadıklarını anlattı.