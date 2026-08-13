Ömer Çelik'ten 25. yıl mesajı: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyoruz"

"250 YILLIK YOL YÜRÜNDÜ"

Türkiye'nin etrafında çok üzücü olaylar yaşandığını ancak partisinin bu ortamda 25. yılına kavuştuğunu belirten Çelik, bunun müstesna bir değerde olduğunu söyledi.

Çelik, partisinin 25. yılını kutlamalarının kendileri için bir düğün, bayram niteliğinde olduğunu dile getirerek, "Siyasi tarihte az bulunur şekilde kesintisiz bir iktidarla bütün bu süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyoruz. Bu 25. yılın yoğunluğuna bakıldığında 250 yıllık yol yüründü diyorum." diye konuştu.

Son birkaç yılda bile dünyada uzun yıllarda gerçekleşecek olayların yaşandığını anımsatan Çelik, "Tabii iç siyaset açısından da çok dinamik bir süreç. Bütün bu fırtınalar nasıl aşıldı, bütün bu yollar nasıl yüründü derseniz, bence Cumhurbaşkanımızın AK Parti'de kurumsallaştırdığı siyaset yapma biçimi en kıymetli şeylerin başında geliyor. Çünkü bütün bunları siyaset yaparak, toplumla buluşma biçiminizi doğru kurarak, toplumun verdiği onay sayesinde elde ettiğiniz iktidarla gerçekleştirebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.