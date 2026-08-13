SON DAKİKA | Başkan Erdoğan DEM parti heyetini kabul edecek!

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde DEM Parti İmralı heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek. Görüşme saat 16.00'da başlayacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM 'de Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi kanun teklifi görüşmeleri düzenlenmiş ve yasalaşmıştı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör