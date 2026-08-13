Yalova’da korkutan kaza
Eskişehir'de bulunan ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk F-16 muharip ve eğitim operasyonlarının yürütüldüğü kritik birliklerinden biri olan 1'nci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı F-16 savaş uçağı, Yalova'nın Taşköprü Beldesinde bulunan 18'nci Hava Meydan Komutanlığında eğitim uçuşunda düştü. Pilotun, uçak düşmeden hemen önce fırlatma koltuğuyla uçağı terk ettiği ve paraşütünü açarak kurtulduğu öğrenildi. Kaza bölgesine kurtarma ekipleri sevk edilirken, pilotun hafif yaralı olarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Kaza nedeni incelemelerin ardından belirlenecek.