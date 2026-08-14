300 otobüslük AK Parti konvoyu yola çıktı! İstanbul teşkilatından Ankara’ya 15 bin kişilik çıkarma

İstanbul'un 39 ilçesinden yola çıkan yaklaşık 15 bin AK Parti teşkilat mensubu, Ankara yolculuğu sırasında Kocaeli'de bulunan Sevindikli Dinlenme Tesisleri'nde buluştu. 300 otobüsün yanı sıra çeşitli ulaşım araçlarıyla Ankara'ya giden teşkilat mensuplarının katıldığı buluşmada basın açıklaması gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu tarafından yapılan açıklamada, partinin 25 yıllık siyasi yolculuğuna ve İstanbul teşkilatının çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

"ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUĞUMUZU KUTLAMAYA GİDİYORUZ"

Aksu, şunları söyledi: "Bugün 300 otobüsle, hızlı trenlerle ve çeşitli ulaşım araçlarıyla 15 bin dava arkadaşımızla Ankara yolundayız. İstanbul'umuzun 39 ilçesinden teşkilatlarımızla coşku içerisinde çeyrek asırlık yolculuğumuzu kutlamaya gidiyoruz." Kadın ve gençlik kollarının da yoğun katılım gösterdiğini ifade eden Aksu, İstanbul teşkilatının üye sayısına ilişkin de bilgi verdi.

"2 MİLYON 200 BİN ÜYEMİZLE TEK YÜREK OLDUK"

Aksu, "Biz bugün AK Parti İstanbul ailesi olarak 2 milyon 200 bin üyemizle tek yürek olduk. Son 15 ayda ailemize 253 bin yeni üye dahil oldu. Mahalle Hamlelerimiz, Sokak Gönüllülerimiz, Her Site Bir Teşkilat çalışmalarımızla İstanbul'un her köşesinde bizi görebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlarla doğrudan temasın teşkilat çalışmalarındaki önemine değinen Aksu, "Bizim için vatandaşımızın her sözü çok kıymetli. Bizler onları dinleyerek, vatandaşlarımızla birlikte yol haritamızı çiziyoruz. 25 yıldır olduğu gibi bugün ve daima gücümüzü milletimizden almaya devam edeceğiz" dedi.