AK Parti'de 25. yıl heyecanı! Alan hınca hınç doldu: Tüm Türkiye Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasına kilitlendi
AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek miting öncesinde vatandaşlar alanı doldurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu önemli gün için tebrik çiçeği gönderdi. Alanı dolduran kalabalığın coşkusu artarken, tüm Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmaya kilitlendi.
AK Parti, kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel mitingle kutluyor. "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla gerçekleştirilen program Başkan Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşma ile zirve yapacak.
Miting öncesinde vatandaşlar Başkent Millet Bahçesi'ne alınmaya başlandı. Programa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görülürken, alanı dolduran vatandaşlar AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan pankartlar açtı.
AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine yaklaşık 100 bin kişinin davet edildiği öğrenildi. Davetliler arasında partinin kurucuları, geçmiş dönem bakanları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra halen görevde bulunan isimler de yer alıyor. Partinin kuruluşundan bugüne görev alan isimlerin bir araya gelmesinin beklendiği programda, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğuna ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında partinin geride bıraktığı çeyrek asra ve gelecek döneme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.