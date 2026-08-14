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  • AK Parti'de 25. yıl heyecanı! Alan hınca hınç doldu: Tüm Türkiye Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasına kilitlendi

AK Parti'de 25. yıl heyecanı! Alan hınca hınç doldu: Tüm Türkiye Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasına kilitlendi

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek miting öncesinde vatandaşlar alanı doldurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu önemli gün için tebrik çiçeği gönderdi. Alanı dolduran kalabalığın coşkusu artarken, tüm Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmaya kilitlendi.

AK Parti’de 25. yıl heyecanı! Alan hınca hınç doldu: Tüm Türkiye Başkan Erdoğan’ın tarihi konuşmasına kilitlendi
İHA

AK Parti, kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel mitingle kutluyor. "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla gerçekleştirilen program Başkan Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşma ile zirve yapacak.

AK Parti’de 25. yıl heyecanı! Alan hınca hınç doldu: Tüm Türkiye Başkan Erdoğan’ın tarihi konuşmasına kilitlendi

Miting öncesinde vatandaşlar Başkent Millet Bahçesi'ne alınmaya başlandı. Programa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görülürken, alanı dolduran vatandaşlar AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan pankartlar açtı.

AK Parti’de 25. yıl heyecanı! Alan hınca hınç doldu: Tüm Türkiye Başkan Erdoğan’ın tarihi konuşmasına kilitlendi

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine yaklaşık 100 bin kişinin davet edildiği öğrenildi. Davetliler arasında partinin kurucuları, geçmiş dönem bakanları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra halen görevde bulunan isimler de yer alıyor. Partinin kuruluşundan bugüne görev alan isimlerin bir araya gelmesinin beklendiği programda, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğuna ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında partinin geride bıraktığı çeyrek asra ve gelecek döneme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

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AK Parti’de 25. yıl heyecanı! Alan hınca hınç doldu: Tüm Türkiye Başkan Erdoğan’ın tarihi konuşmasına kilitlendi

AK Parti'nin 25'inci yıl kapsamında özel logo hazırlanırken, logoda Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yüksek hızlı tren, yerli otomobil ve savunma sanayisi araçlarının yanı sıra sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarını simgeleyen figürlere yer verildi. Miting alanında da 25'inci yıla ilişkin hazırlıklar dikkat çekerken, vatandaşların açtığı pankartlar ve yoğun katılım program öncesinde alandaki hareketliliği artırdı.

AK Parti’de 25. yıl heyecanı! Alan hınca hınç doldu: Tüm Türkiye Başkan Erdoğan’ın tarihi konuşmasına kilitlendi

BAHÇELİ'DEN ANLAMLI ÇELENK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Başkan Erdoğan'a AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için tebrik çiçeği gönderdi. Karanfillerden oluşan Türk Bayrağı'nın yer aldığı aranjmanda, 25. yıl detayı da bulunuyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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