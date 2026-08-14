AK Parti’de 25. yıl heyecanı! Alan hınca hınç doldu: Tüm Türkiye Başkan Erdoğan’ın tarihi konuşmasına kilitlendi

AK Parti, kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel mitingle kutluyor. "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla gerçekleştirilen program Başkan Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşma ile zirve yapacak.

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine yaklaşık 100 bin kişinin davet edildiği öğrenildi. Davetliler arasında partinin kurucuları, geçmiş dönem bakanları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra halen görevde bulunan isimler de yer alıyor. Partinin kuruluşundan bugüne görev alan isimlerin bir araya gelmesinin beklendiği programda, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğuna ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında partinin geride bıraktığı çeyrek asra ve gelecek döneme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.