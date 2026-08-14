Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı'nın yeni sayfalarını yazmaya hazırız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nın yeni sayfalarını yazmaya hazırız. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır." dedi.
Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"25 yıl önce açtığımız AK sayfayı, eşsiz hizmetler ve insanlık hikayeleriyle doldurduk. Bugün geriye baktığımızda, milletimizle birlikte yazdığımız eserle gurur duyuyoruz. Arkamızda milyonların desteği, aklımızda yüzyılların vizyonu var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nın yeni sayfalarını yazmaya hazırız. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır."
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