Bakan Kacır: Türkiye elektrikli araç üretiminde dünya devlerinin üssü oluyor!
Hyundai’nin tamamen elektrikli yeni modeli IONIQ 3’ün İzmit Fabrikası’ndaki seri üretim törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Çin ile Orta Avrupa arasındaki en güçlü ihracatçı ülke konumunda olduğunu vurgulayarak, "İlk kez uluslararası bir otomotiv firması ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor. Bu adım, Türkiye'yi küresel bir üretim üssü yapma hedefimizde tarihi bir eşiktir" dedi.
Hyundai'nin Kocaeli İzmit'teki üretim tesislerinde, elektrikli mobilite vizyonunun en yeni halkası olan IONIQ 3 modeli için görkemli bir seri üretim başlangıç töreni düzenlendi. Tören uluslararası otomotiv yöneticileri ve iş dünyasından geniş bir katılımı ile gerçekleşti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Veysel Tipioğlu, YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Kore Büyükelçisi Sukjong Boo, Kore İstanbul Başkonsolosu Taeyoung Park, Hyundai Motor Avrupa CEO'su Xavier Martinet, Hyundai Motor Türkiye CEO'su Alex Kim ve çok sayıda davetli katıldı. Tören sonunda Bakan Kacır, banttan inen ilk IONIQ 3'e imzasını attı.
BAKAN KACIR: "DÜNYA GERİLERKEN TÜRKİYE SANAYİSİ %30,8 BÜYÜDÜ"
Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küresel pazarlarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve artan enerji maliyetlerine dikkat çekerek Türkiye'nin yakaladığı üretim ivmesini rakamlarla ortaya koydu."Bakınız jeopolitik gerilimler, artan enerji maliyetleri ve rekabet baskısıyla karşı karşıya kalan sanayi üretim endeksi; pandemi öncesi döneme göre Almanya'da %11,5, İtalya'da %5,8, Fransa'da ise %3,3 aşağıda seyrediyor. Aynı dönemde Türkiye'nin sanayi üretimini %30,8 artırmış olması; araştırma ve inovasyon kapasitemizi güçlendiren desteklerimizin, nitelikli insan kaynağımıza yaptığımız yatırımların ve katma değerli üretimi önceleyen politikalarımızın önemini açıkça ortaya koyuyor."