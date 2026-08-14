Bakan Kacır: Türkiye elektrikli araç üretiminde dünya devlerinin üssü oluyor!

"SON 23 YILDA OTOMOTİV İHRACATI 41,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI" Türkiye'nin Çin'den Orta Avrupa'ya uzanan hatta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en ön gelen ihracatçı ülke konumunda olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, otomotiv sektöründeki devasa büyümeyi şu sözlerle özetledi,"Son 23 yılda üretimini 357 bin adetten 1,5 milyon adede; ihracatını ise 4,8 milyar dolardan 41,5 milyar dolara yükselten otomotiv sektörümüz, Türk sanayisinin öncü sektörüdür. Yenilediğimiz teşvik sistemimizde otomotiv sektöründe toplam 57,4 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip 6 projeyi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı kapsamında uygun finansman imkanlarıyla buluşturduk."

TOGG İLE BAŞLAYAN DÖNÜŞÜM VE HYUNDAI MOBIS BATARYA YATIRIMI Yerli otomobil Togg ile başlayan elektrikli araç hamlesinin tüm sektöre yayıldığını ifade eden Kacır, Hyundai'nin Kocaeli yatırımı ve beraberinde gelecek dev batarya projesiyle ilgili önemli detaylar paylaştı."Yeni mobilite vizyonumuzun başarıya ulaşması; Togg'la başlayan dönüşümün sektörün geneline yayılmasıyla mümkündür. Hyundai IONIQ 3 yatırımı iki açıdan tarihi önem taşıyor: Birincisi, ilk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor. İkincisi ise araç yatırımını tamamlayıcı nitelikteki Hyundai MOBIS'in yeni nesil batarya yatırımıdır. Bu adım, ülkemizin küresel ölçekte güvenilir bir üretim üssü olduğunun ispatıdır."