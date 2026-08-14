Bakan Kacır: Türkiye elektrikli araç üretiminde dünya devlerinin üssü oluyor!

Hyundai’nin tamamen elektrikli yeni modeli IONIQ 3’ün İzmit Fabrikası’ndaki seri üretim törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Çin ile Orta Avrupa arasındaki en güçlü ihracatçı ülke konumunda olduğunu vurgulayarak, "İlk kez uluslararası bir otomotiv firması ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor. Bu adım, Türkiye'yi küresel bir üretim üssü yapma hedefimizde tarihi bir eşiktir" dedi.

Bakan Kacır: Türkiye elektrikli araç üretiminde dünya devlerinin üssü oluyor!
ABBAS ÇAKAR

Hyundai'nin Kocaeli İzmit'teki üretim tesislerinde, elektrikli mobilite vizyonunun en yeni halkası olan IONIQ 3 modeli için görkemli bir seri üretim başlangıç töreni düzenlendi. Tören uluslararası otomotiv yöneticileri ve iş dünyasından geniş bir katılımı ile gerçekleşti.

Bakan Kacır: Türkiye elektrikli araç üretiminde dünya devlerinin üssü oluyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Veysel Tipioğlu, YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Kore Büyükelçisi Sukjong Boo, Kore İstanbul Başkonsolosu Taeyoung Park, Hyundai Motor Avrupa CEO'su Xavier Martinet, Hyundai Motor Türkiye CEO'su Alex Kim ve çok sayıda davetli katıldı. Tören sonunda Bakan Kacır, banttan inen ilk IONIQ 3'e imzasını attı.

Bakan Kacır: Türkiye elektrikli araç üretiminde dünya devlerinin üssü oluyor!

BAKAN KACIR: "DÜNYA GERİLERKEN TÜRKİYE SANAYİSİ %30,8 BÜYÜDÜ"

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küresel pazarlarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve artan enerji maliyetlerine dikkat çekerek Türkiye'nin yakaladığı üretim ivmesini rakamlarla ortaya koydu."Bakınız jeopolitik gerilimler, artan enerji maliyetleri ve rekabet baskısıyla karşı karşıya kalan sanayi üretim endeksi; pandemi öncesi döneme göre Almanya'da %11,5, İtalya'da %5,8, Fransa'da ise %3,3 aşağıda seyrediyor. Aynı dönemde Türkiye'nin sanayi üretimini %30,8 artırmış olması; araştırma ve inovasyon kapasitemizi güçlendiren desteklerimizin, nitelikli insan kaynağımıza yaptığımız yatırımların ve katma değerli üretimi önceleyen politikalarımızın önemini açıkça ortaya koyuyor."

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Bakan Kacır: Türkiye elektrikli araç üretiminde dünya devlerinin üssü oluyor!

"SON 23 YILDA OTOMOTİV İHRACATI 41,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Türkiye'nin Çin'den Orta Avrupa'ya uzanan hatta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en ön gelen ihracatçı ülke konumunda olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, otomotiv sektöründeki devasa büyümeyi şu sözlerle özetledi,"Son 23 yılda üretimini 357 bin adetten 1,5 milyon adede; ihracatını ise 4,8 milyar dolardan 41,5 milyar dolara yükselten otomotiv sektörümüz, Türk sanayisinin öncü sektörüdür. Yenilediğimiz teşvik sistemimizde otomotiv sektöründe toplam 57,4 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip 6 projeyi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı kapsamında uygun finansman imkanlarıyla buluşturduk."

Bakan Kacır: Türkiye elektrikli araç üretiminde dünya devlerinin üssü oluyor!

TOGG İLE BAŞLAYAN DÖNÜŞÜM VE HYUNDAI MOBIS BATARYA YATIRIMI

Yerli otomobil Togg ile başlayan elektrikli araç hamlesinin tüm sektöre yayıldığını ifade eden Kacır, Hyundai'nin Kocaeli yatırımı ve beraberinde gelecek dev batarya projesiyle ilgili önemli detaylar paylaştı."Yeni mobilite vizyonumuzun başarıya ulaşması; Togg'la başlayan dönüşümün sektörün geneline yayılmasıyla mümkündür. Hyundai IONIQ 3 yatırımı iki açıdan tarihi önem taşıyor: Birincisi, ilk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor. İkincisi ise araç yatırımını tamamlayıcı nitelikteki Hyundai MOBIS'in yeni nesil batarya yatırımıdır. Bu adım, ülkemizin küresel ölçekte güvenilir bir üretim üssü olduğunun ispatıdır."

Bakan Kacır: Türkiye elektrikli araç üretiminde dünya devlerinin üssü oluyor!

HYUNDAI TÜRKİYE CEO'SU ALEX KİM: "TÜRKİYE'DE YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Hyundai Motor Türkiye CEO'su Alex Kim, Türkiye'deki yaklaşık 30 yıllık üretim geçmişlerinin ardından tarihi bir dönüm noktasına ulaştıklarını belirtti. Kim, şu değerlendirmelerde bulundu. "Bugün uzun ve yoğun bir yolculuğun ardından yeni bir başlangıca işaret ediyor. Türkiye'de üretilen ilk tamamen elektrikli araç olan IONIQ 3'ün üretimine başlamamızla birlikte ülkemizde yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni üretim modelimizin bir parçası olarak fabrikamızın yaklaşık %50'si modernize edildi ve son iki yılda 1.000 teknisyenimiz bu süreçte görev aldı. Hyundai Motor Türkiye yalnızca Koreli bir şirket değil, aynı zamanda Türk bir şirkettir. Gerçek anlamda Kore-Türk ortaklığının en güçlü örneğiz."

Bakan Kacır: Türkiye elektrikli araç üretiminde dünya devlerinin üssü oluyor!

HYUNDAI AVRUPA CEO'SU MARTINET: "YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Hyundai Motor Avrupa CEO'su Xavier Martinet ise IONIQ 3'ün banttan inmesinin hem marka hem de Türkiye otomotiv sanayisi açısından kritik bir kilometre taşı olduğunu belirterek, "30 yıldır Türkiye'de üretim yapan Hyundai için IONIQ 3'ün seri üretimine geçilmesi son derece stratejiktir. Hyundai Avrupa olarak elektrikli araç üretimindeki bu adımımızın ardından Türkiye'deki yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
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