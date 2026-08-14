Bilal Erdoğan: Malazgirt ve Çanakkale çözümleri önümüze koyuyor
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yılı anma etkinlikleri, 23-26 Ağustos'ta düzenlenecek.
Malazgirt Zaferi anma etkinliklerinin 10'uncusu kapsamında Tokat Gök Medrese'de düzenlenen toplantıya Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir ve Yusuf Beyazıt, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve il protokolü katıldı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, buradaki konuşmasında Ahlat ve Malazgirt'in en iyi şekilde tanıtılmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Anadolu'da kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusuyla var olmayı başardıklarını söyleyen Erdoğan, "Anadolu'da bin yıllık bir varoluşumuz var. Burada kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusuyla var olmayı başardık. Bugün ise dünyanın çok sayıda kriz, savaş ve soykırımla çalkalandığı tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bunların yanında manevi ve duygusal farkındalığa da önem vermeliyiz. Bu toprakları bize vatan yapan değerleri, fetihlerden önce gelen gönül erlerini ve alperenleri anlamamız gerekiyor. Malazgirt'ten sonra kurulan medreseler ve eğitim yuvaları da bu medeniyet anlayışının göstergesidir. Malazgirt ile Çanakkale, Anadolu'nun iki ucunu ve tarihi iki yakasını temsil ediyor, 1071 ve 1915. Bu 2 miras, aslında gelecek bin yılımızın çözümlerini de önümüze koyuyor. O ruhun 15 Temmuz'daki milletin duruşunda da ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi de birkaç hafta içerisinde bir Mekke Savunma Anlaşması'nı konuşuyoruz. Ümmetin bir araya gelişini temsil ediyor, gösteriyor. Türkiye'de bir terörsüz süreçle ilgili Meclis'te hiç olmayan bir teveccühle yine milletin birliğine bir adım atılmış oluyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman, hepsinin tohumlarının Ahlat'ta, Malazgirt'te atıldığını görüyoruz. Yani Malazgirt'te bilek gücüyle, Ahlat'ta da bir medeniyet tahayyülüyle ortaya koyduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Malazgirt Zaferi anma etkinliklerinin 10'uncusu kapsamında Tokat Gök Medrese'de düzenlenen toplantıya Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir ve Yusuf Beyazıt, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve il protokolü katıldı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, buradaki konuşmasında Ahlat ve Malazgirt'in en iyi şekilde tanıtılmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Anadolu'da kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusuyla var olmayı başardıklarını söyleyen Erdoğan, "Anadolu'da bin yıllık bir varoluşumuz var. Burada kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusuyla var olmayı başardık. Bugün ise dünyanın çok sayıda kriz, savaş ve soykırımla çalkalandığı tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bunların yanında manevi ve duygusal farkındalığa da önem vermeliyiz. Bu toprakları bize vatan yapan değerleri, fetihlerden önce gelen gönül erlerini ve alperenleri anlamamız gerekiyor. Malazgirt'ten sonra kurulan medreseler ve eğitim yuvaları da bu medeniyet anlayışının göstergesidir. Malazgirt ile Çanakkale, Anadolu'nun iki ucunu ve tarihi iki yakasını temsil ediyor, 1071 ve 1915. Bu 2 miras, aslında gelecek bin yılımızın çözümlerini de önümüze koyuyor. O ruhun 15 Temmuz'daki milletin duruşunda da ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi de birkaç hafta içerisinde bir Mekke Savunma Anlaşması'nı konuşuyoruz. Ümmetin bir araya gelişini temsil ediyor, gösteriyor. Türkiye'de bir terörsüz süreçle ilgili Meclis'te hiç olmayan bir teveccühle yine milletin birliğine bir adım atılmış oluyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman, hepsinin tohumlarının Ahlat'ta, Malazgirt'te atıldığını görüyoruz. Yani Malazgirt'te bilek gücüyle, Ahlat'ta da bir medeniyet tahayyülüyle ortaya koyduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.