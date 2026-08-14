Bu vatan şehit ve gazilerin emanetidir
Başkan Erdoğan, Külliye'de şehit aileleriyle bir araya geldi. Gazilere Allah'tan uzun ve hayırlı ömürler, ahirete irtihal etmiş olanlara rahmet dileyen Erdoğan, "Her zaman söylediğim gibi üzerinde güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir" dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'in önemli bir adım attığını anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Örgütü bu aşamaya getiren, vatan evlatlarının kahramanca mücadelesiyle devletimizin savunma sanayinde son yıllarda elde ettiği başarılardır. Örgüt yurtiçi ve yurtdışındaki kararlı mücadelemiz sayesinde ayrılıkçı emellerine ulaşamayacağını anlamıştır. Ne Suriye'de ne ülkemizde emellerine ulaşamayacağını kabul etmek zorunda kalmıştır. Türkiye'nin gücü, kudreti, bölgesel etkisi herkes tarafından görülmüştür. Şimdi süreçle bütün bu çalışmaların bir nevi son adımını atıyoruz. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Güvenlik birimlerimiz sürecin her aşamasını takip etmeyi sürdürecektir." Bu süreçte birtakım art niyetli çevrelerin istismar gayretleri olabileceğini kaydeden Erdoğan, "Bazı siyasi partiler, bazı gruplar, bazı odaklar buradan bir rant sağlama hesabı yapabilirler. İstismar çabalarına karşı sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum" diye konuştu. Kabulde yer alan şehit yakınları ve gaziler de Terörsüz Türkiye sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, görüşlerini paylaştı. Bir gazi ise Cumhurbaşkanı'na hitaben yazdığı şiiri okudu.