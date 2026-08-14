CHP’li vekile taciz dayağı

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de doğum günü için gittiği evde genç kadına cinsel tacizde bulununca kadın ve 2 arkadaşı tarafından tekme tokat dövüldü. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen CHP Milletvekili Yazgan, iddiaya göre arkadaşı Tuğba A.'nın doğum gününü kutlamak için, Nuh D. ve kız arkadaşı Begüm Ş. ile birlikte olayın yaşandığı eve gitti. Evde hep birlikte alkol aldıkları sırada Baran Yazgan balkonda Nuh D.'ye "Siz evden gidin, ben Tuğba A. ile ilişkiye girmek istiyorum" dedi. Bu sırada odaya giren kadınlar da konuşmaya şahit olunca ortalık karıştı. Taraflar arasında arbede yaşandı. CHP'li vekili darp eden kadınlar ve Nuh D. o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İFADE VERMEK İSTEMEDİ

Yazgan'ın darp edildiği olayın ardından 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Baran Yazgan, emniyet müdürlüğünde ifade vermek istemediğini söyledi. Yazgan'ın ifadesi polisler tarafından alınamadı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iddialarla ilgili ayrıca tahkikat yürüteceği ve milletvekili hakkındaki iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere fezleke hazırlayacağı öğrenildi. Bu arada Başsavcılık da Yazgan hakkında soruşturma başlattı.