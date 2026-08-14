Başkan Erdoğan’dan Hacı Bektaş Veli mesajı: “Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 755'inci yıl dönümünde rahmetle andı. Hacı Bektaş Veli'nin insan sevgisini, merhameti, şefkati ve kardeşliği yücelten anlayışının önemine dikkat çeken Erdoğan, onun öğretilerinin bugün de insanlığa rehberlik ettiğini ifade etti. Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin "Yetmiş iki millete bir nazarla bakma" anlayışını hatırlatarak, bu düşüncenin birlik ve beraberlik açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

"BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM"

Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözünün milletin birlik ve beraberliğinin güçlü bir ifadesi olduğunu belirten Erdoğan, Anadolu'nun gönül erenlerinin bıraktığı mirasa sahip çıkılacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de barış, huzur ve birlikte yaşama iradesini koruyacağını belirterek, Hacı Bektaş Veli'nin insan merkezli anlayışının önemine dikkat çekti.

"BU KAPI SEVGİ, BARIŞ, KARDEŞLİK KAPISIDIR"

Erdoğan mesajında Hacı Bektaş Veli'nin, "Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır" sözünü de hatırlattı.Hacı Bektaş Veli'nin eserleri, nasihatleri ve mesajlarıyla gönül erenleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Erdoğan, anma programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

ERSOY: "HÜNKÂR'IN OCAĞINDA YİNE CEM OLDUK"

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinin yalnızca geçmişe ait bir miras olmadığını, günümüz insanı için de önemli mesajlar taşıdığını söyledi. Konuşmasına "Hünkâr'ın ocağında yine cem olduk" sözleriyle başlayan Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin "Ara, bul" anlayışının insanı düşünmeye, sorgulamaya ve doğruyu aramaya yönelttiğini ifade etti.

"ÖNCE KENDİNİ BİLMELİ"

İnsanın hakikati aramaya öncelikle kendisinden başlaması gerektiğini belirten Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinin insanın kendisini tanımasıyla başladığını söyledi. Ersoy, "Önce kendini bilmeli, özüne vâkıf olmalıdır. Kendine vakıf olan insana vakıf olur" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIĞA GEREKEN REÇETE AÇIK"

Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya geldiği dönemde bölgede savaşların, Moğol akınlarının, korku ve umutsuzluğun hakim olduğunu belirten Ersoy, günümüz dünyasında da farklı biçimlerde benzer sorunların yaşandığını dile getirdi. Irkçılık, ötekileştirme ve hoşgörüsüzlüğün insanlığın karşı karşıya olduğu önemli sorunlar arasında yer aldığını ifade eden Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin birlik ve beraberlik çağrısının bugün daha da anlamlı hale geldiğini söyledi.Ersoy, insanlığın ihtiyacı olan anlayışı, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözleriyle özetledi.

ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK

Hacı Bektaş Veli'nin mirasının Anadolu'nun en önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, Alevi-Bektaşi kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ersoy, deyişleri, nefesleri, semahları, musikisi, erkânı, ocak sistemi ve sözlü geleneğiyle Alevi-Bektaşi kültürünün Anadolu'nun köklü kültürel miraslarından biri olduğunu ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılması, kayıt altına alınması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsediklerini kaydeden Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın çalışmalarının da bu mirasın doğru anlaşılması açısından önemli olduğunu söyledi.

"BİR VE BERABER OLDUĞUMUZ İÇİN BURADAYIZ"

Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin birlik anlayışına da dikkat çekerek, farklılıkların ayrışma nedeni değil, ortak değerler etrafında buluşmanın bir parçası olduğunu ifade etti. "Birlik için sözümüz var" anlayışının, toplumun bir ve beraber olma iradesini ortaya koyduğunu belirten Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin insanı yaşatmayı, gönül yapmayı, hak ve adaleti, paylaşmayı ve birlikte yaşamayı esas alan öğretisinin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör