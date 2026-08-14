DEM’lileri kabul etti
Başkan Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Külliye'deki Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmede, Meclis'te kabul edilen çerçeve yasa sonrası terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yeni adımlar, silah bırakma mekanizmasının teyidi ele alındı. Sancar "Tarihi bir mutabakatla kabul edilen yasa barış umudunun ilk temel taşı" derken Buldan, Erdoğan'la görüşmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti. DEM Parti'nin açıklamasında da "Sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair kararlılık teyit edildi" denildi.