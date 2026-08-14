Devlet Bahçeli'den AK Parti'nin 25'inci yılına özel çelenk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa, özel olarak hazırlanan tebrik çelengi gönderdi.

Devlet Bahçeli’den AK Parti’nin 25’inci yılına özel çelenk
AJANSLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik çelengi yolladı.

Devlet Bahçeli’den AK Parti’nin 25’inci yılına özel çelenk

Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek program alanına getirilen çelenk, kırmızı ve beyaz karanfillerle süslendi. Çelengin alt bölümünde ise AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne vurgu yapılarak, beyaz ve turuncu karanfillerden hazırlanan '25' yazısı yer aldı.

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