Devlet Bahçeli’den AK Parti’nin 25’inci yılına özel çelenk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik çelengi yolladı.

Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek program alanına getirilen çelenk, kırmızı ve beyaz karanfillerle süslendi. Çelengin alt bölümünde ise AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne vurgu yapılarak, beyaz ve turuncu karanfillerden hazırlanan '25' yazısı yer aldı.