Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Çeyrek asırdır milletimizin güveniyle büyüyen, her adımda insanımıza dokunan eserler ve hizmetlerle anlam kazanan bir yolculuk. Bu 25 yıllık birikimin ardında vatan sevgisi, güçlü bir irade ve geleceğe duyulan sarsılmaz bir inanç var. Nice ilkin öncüsü olan AK Parti'nin, yarın da ülkemize yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. AK Parti'nin 25'inci yaşı kutlu olsun.