Kardeşlik türküleri söyleyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da dün Akademi Stadyumu'nda gerçekleştirilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. " Modern, kaliteli ve meşakkatli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla nihayete erdiren öğrencileri tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:

MEZUNİYET SEVİNCİ: 1142'si subay, 4 bin 773'ü astsubay olmak üzere toplam 5 bin 915 kardeşimiz akademiden mezun oluyor. 10'u can Azerbaycan'dan, 6'sı ise dost ve kardeş Kazakistan'dan gelen toplam 16 subayımız da aynı şekilde mezuniyet sevinci yaşıyor. Dereceye girenler başta olmak üzere 5 bin 915 subay ve astsubayımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum. 504 kadın subay ve astsubayımızın bu gurur tablosunda yer almasını bilhassa anlamlı, kıymetli ve önemli buluyorum.

HUZUR VE İSTİKRAR ADASIYIZ: Şunu asla unutmamanızı bilhassa rica ediyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Cennet vatanın dört bir yanında alacağınız görevlerde sizlere şimdiden üstün başarılar temenni ediyorum.

GÜÇ TAZELİYORUZ: Misafir subaylara da muvaffakiyetler diliyorum. Ülkeler arasındaki münasebetlere önemli katkılar yapacaklarına inanıyorum, Türkiye olarak, uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken, biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımızı çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Köklü kurumlarımızı ehil, emin ve liyakatli kadrolarımızla güçlendiriyoruz.

TARİHİN DOĞRU TARAFINDAYIZ: Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimiz, kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Geçmişiyle arasına yüksek duvarlar örülen Türkiye'yi tarihiyle, kimliğiyle, coğrafyasıyla yeniden buluşturuyoruz. Bakınız, şu anda hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini taşına altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Mazlumların hakkını savunan, hakikati çekinmeden haykıran, tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir.

SİZLERE GÜVENİYORUM: Mezun subay ve astsubaylar, devlete ve millete yapacakları hizmetlerle Türkiye'yi çok daha güçlü ve müessir hale getirecekler. Gücünüzü erdem ve ahlakla süsleyecek, görevinizi sarsılmaz bir disiplinle yerine getireceksiniz. Bunun için meslek hayatınız boyunca kendinizi yenileyecek, geliştirecek, değişen tehditlere karşı daima hazırlıklı olacaksınız.

BAŞIMIZ DİK YAŞIYORUZ: Biz, bin yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Hani diyor ya şair, 'bu kabarmış toprağa yüzünü sür, kucakla. Elbette bağı vardır olmuşun olacakla. Dudağa değer gibi şimdi alnı her erin, bu havada ruhları dolaşır şehitlerin'. Biz bu kutsi havanın içinde var olmuşuz. Biz bununla yoğrulmuş, biz bununla doğmuşuz. Evet bin yıldır bu aziz vatanın izzetine, şerefine, harim-i ismetine leke sürülmediyse bu en başta şehit ve gazilerimizin sayesindedir.

KALICI BİÇİMDE ÇÖZÜLECEK

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonlarının menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önem taşıyor. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet-millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz.

Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Sizler de bu iklimin sahadaki en güçlü teminatlarından biri olacaksınız. Terörle organize suç örgütleriyle uyuşturucu tacirleriyle insan kaçakçılarıyla siber güç şebekeleriyle mücadeleyi hukuk içinde ve tavizsiz biçimde sürdüreceksiniz. Köyde yaşayan vatandaşımız da sahildeki balıkçımız da yayladaki çobanımız da denizde yardım bekleyen mazlum da sizi gördüğünde 'devletim yanımda' diyecek.

GEÇİT TÖRENİ NEFESLERİ KESTİ

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar tarafından dua okunmasının ardından Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Jandarma Havacılık Başkanlığı ekiplerince "Üzüm salkımı" isimli helikopter gösterisi gerçekleştirildi. Tören, mezun öğrenciler ve jandarma motosikletli akrobasi timinin geçişiyle sona erdi.