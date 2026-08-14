Kutlamada 25 yaşında 25 genç sahnede olacak

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıldönümü kutlaması bugün Başkent Millet Bahçesi'nde Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Kutlamaya 100 binin üzerinde isim davet edildi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte sahneye çıkacağı programda, 2001 doğumlu 25 genç de sahnede olacak. 81 ilden gelecek

KUTLAMADA 25 YAŞINDA 25 GENÇ SAHNEDE OLACAK

AK Parti kadın kolları üyeleri de büyük buluşmada yer alacak. 'Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır' sloganıyla kutlanacak organizasyonda, senfoni orkestrası ve mehteran takımı AK Parti'nin hafızalara kazınmış 25 eserini seslendirecek. AK Parti Vizyon Belgesi açıklanacak. 81 il 207 üniversiteden gelen gençler alanda hazır bulunacak. Programın sonunda ise özel bir ışık gösterisi gerçekleştirilecek.