Sınırın sıfır noktasında mayın temizliği başladı

Terörsüz Türkiye sürecinde bölgede huzur iklimi sağlanırken, sıfır noktada yer alan Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki boş olan köylerdeki mayınlar temizlenerek vatandaşların kullanımına açılacak. 54 milyon 104 bin 772 metrekarelik mayınlı ve şüpheli alanda 46 bin 490 mayın tespit edildi. Mayınlardan temizlenecek olan arazilerin yeniden ekilmek üzere bölge halkına verileceği belirtildi.

Hakkâri'de yıllardır güvenlik riski oluşturan mayınlı arazilerin temizlenmesi için kapsamlı çalışma başlatıldı. Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca'da başlayan çalışmalarla birlikte kent genelinde tespit edilen 46 bin 490 mayının temizlenmesi hedefleniyor. Yıllardır güvenlik nedeniyle kullanılamayan milyonlarca metrekarelik alanın temizlenmesi, bölgede huzur ve normalleşme sürecinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan, Çukurca'da sürdürülen mayın temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

ARAZİLER BÖLGE HALKINA

Kent genelinde yapılan çalışmalarda, 54 milyon 104 bin 772 metrekarelik mayınlı ve şüpheli alanda 46 bin 490 mayın bulunduğu belirlendi. Temizlenen alanların vatandaşların tarım, hayvancılık ve diğer faaliyetlerinde güvenli şekilde kullanılabilmesi hedefleniyor.

Mayınların temizlenmesiyle birlikte köylerde yaşamın, üretimin ve ekonomik faaliyetlerin daha da canlanması bekleniyor.

Hakkari İbrahim Vali Taşyapan, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Mayınlı bölgeleri güvenli bir şekilde peyderpey temizleyerek kullanıma açacağız. Böylece vatandaşlarımız kendi arazilerinde ve köylerinde faaliyetlerini güven içerisinde sürdürebilecekler" ifadelerini kullandı.