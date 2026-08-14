SON DAKİKA | 3 Milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı
AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü, Başkent Millet Bahçesi'nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda partiye yeni katılan isimleri duyurdu. Başkan Erdoğan, AK Parti saflarına katılan 3 milletvekili ve 7 belediye başkanına rozetlerini bizzat taktı.
Programda partililere hitap eden Başkan vRecep Tayyip Erdoğan, konuşmasının son bölümünde partiye yeni katılımların gerçekleştiğini duyurdu.
Başkan Erdoğan, farklı partilerden istifa ederek AK Parti saflarına katılan 3 milletvekili ile 7 belediye başkanına rozetlerini taktı.
AK Parti'ye katılan milletvekilleri şöyle:
- İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş
- İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban
- Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici
AK Parti saflarına katılan belediye başkanları ise şu isimlerden oluştu:
- Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı
- Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu
- Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu
- Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır
- Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin
- Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal
- Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli
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