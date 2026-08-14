SON DAKİKA | Başkan Erdoğan tarihi günde tarihi açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hareketimize muhabbet duyan herkese selamlarımı iletiyorum. Özellikle bu akşam gönlü bizimle atan Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Bugün çok özel, tarihi bir gün. 25'inci yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak, çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün tarihi bir gün, 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. 25. doğum günümüz kutlu olsun. Adalet ve Kalkınma Partimizin 25. kuruluş yıl dönümü tüm insanlığa hayırlı, uğurlu olsun. Kurulduğu ilk günden itibaren bu hareketi samimiyetle bağrına basan kadın kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum.

25 yıldır heyecanlarıyla, AK Parti'mize renk katan gençlerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar oyunu alamadığımız ama tercihlerini daime saygıyla karşıladığımız vatandaşlarımıza da demokrasimize yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 25 yıl içerisinde pek çok kardeşimizi ebediyete uğurladık. Bu kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

AK Parti, bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu, kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de topladığımız kaynakları da yine milletimiz için, ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

Milletten aldığımız yetkiyi de topladığımız kaynakları da yine milletimiz için, ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık. 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız, haziran ayında 278 milyar dolara çıktı. Milli gelirimiz 240 milyar dolardan, 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı.

27 şehrimizi hızlı tren ağı ile birbirine bağlayacağız. Tüm Türkiye hızlı tren ile gezilebilecek. 422 bin yeni derslik inşa ettik. Toplam 836 bin yeni öğretmen atadık. Başörtüsü yasağına son vereceğiz dedik ve üniversitede kamuda son verdik. Sözümüzü tuttuk.

Sağlık alanında adeta devrim yaptık. Millet bahçelerimizle adeta şehirlerimizi değiştirdik. TOKİ ile 1 milyon 766 bin konut ürettik. 366 bin konutun inşası devam ediyor. Asrın felaketinde 455 bin konutu 3 yıl gibi kısa bir sürede depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik. 500 bin sosyal konut ile çok önemli bir ihtiyacı gideriyoruz.

Terörün kol gezdiği Gabar'da günlük 83 bin varil petrol üretiyoruz. Türkiye'nin otomobili TOGG'u yollarda gördükçe hepimiz gurur duyuyoruz.

Bizi yolumuzdan çevirmek için her yolu denediler. Darbe senaryoları yazdılar. 15 Temmuz'da haince silahlı darbe girişiminde bulundular. 25 yıl sonra işte buradayız. İlk günkü enerjimiz, aşkımızla, kararlılığımızla Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz.

25 yıl boyunca milletin gönlündeydik. Allah'a hamd olsun çeyrek asırda büyük işler başardık. Kimse bizden yorulma beklemesin. Her sabah yeniden başladı, ilk günkü gibi işimize sarıldık. Her gün bizim için yeni bir gün olacak. Her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'yi ayağa kaldırdık. Küllerinden yeniden inşa ettik. Ama durmayacak, dinlenmeyecek, istikbali inşa edecek, imar edeceğiz. Her gün yeniden doğacağız. Her sabah yeniden başlayacağız. Biz ülkeyi yönetmeyi görevi devraldığımızda virüs vücudu adeta felç etmişti. Dikkatle sabırla yürüdük. O gece Allah onlara fırsat vermedi.

Evlatlarımız tek tek toprağa düşüyordu. Biz çözeceğiz dedik. Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik. Elhamdülillah çözeceğiz ve çözüyoruz. 86 milyon olarak el birliği ile çözüyoruz. Türkiye mutabakatını temsil ederek çözüyoruz. Bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz.

Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek, kardeşlik güçlendirecek. 21'inci yüzyılı, inşallah kardeşlik 'Türkiye Yüzyılı' yapacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın

Kardeşliğimiz zayıflarsa ülkemiz de zayıflar. Ne yapıyorsak gelecek nesillerin selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye bırakmak için yapıyoruz.

Bakın biz, sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte, Türkiye'nin içini karıştıran, o emperyalist planı da alt üst ediyoruz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör