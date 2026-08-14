Suç örgütü adına mesaj atıp para istemişti: CHP'li Meclis Üyesi tutuklandı!
‘Şapkalılar’ suç örgütü adına mesaj atıp, telefonla aradığı kişiyi tehdit ederek para talep eden Bakırköy Belediyesi CHP Meclis üyesi Avukat Hülya Şimşek hakkında gözaltı kararı vermişti. Hülya Şimşek, 'tehdit suçunun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak' suçundan tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Şapkalılar' suç örgütü adına S.Ç. isimli kişiye mesaj atıp, telefonla arayarak tehdit edip para talebinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis üyesi Avukat Hülya Şimşek hakkında gözaltı kararı vermişti. Kararın ardından Şimşek, yakalanarak gözaltına alınmıştı.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Şimşek, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Bakırköy Belediyesi CHP Meclis üyesi Avukat Hülya Şimşek, 'tehdit suçunun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak' suçundan tutuklandı.