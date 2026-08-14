Türk adaletinden kaçamazlar

Türk adaletinden kaçamazlar
Özgür ÖZDEMİR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere gittiği Trabzon'da, valilikte yaptığı açıklamada suç örgütlerine, kara para trafiğine ve teröre karşı net mesajlar verdi. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Gürlek, "Kimse dokunulmaz ve imtiyazlı değildir. Dosyadaki isme bakmaz, gereğini yaparız" dedi.
Suçla mücadelenin tüm zinciri kapsadığını belirten Bakan Gürlek, "Suçun damarını kesmeden, kaynağını kurutmadan suç örgütünün nefesini kesemezsiniz. Türk adaletinden kaçabilecekleri bir yer yoktur" ifadelerini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#AKIN GÜRLEK #TRABZON

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