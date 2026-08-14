Yunus Emre Enstitüsü’nde kan değişimi! Yeni dönemin başkanı belli oldu

Akademik birikiminin yanı sıra uluslararası tecrübesi ve farklı coğrafyalarda üstlendiği görevlerle tanınan Argun, YEE'nin yeni başkanı oldu. Argun'un göreve gelmesiyle YEE'nin kültürel diplomasi ve uluslararası çalışmalarında yeni bir sayfa açıldı.

PROF. DR. SELİM ARGUN SELİM ARGUN KİMDİR?

1971 yılında doğan Prof. Dr. Selim Argun, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladığı lisans eğitimini Medine İslam Üniversitesinde tamamladı. Argun yüksek lisansını Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki University of Johannesburg'da yaptı.

Doktora eğitimini ise Kanada'daki McGill Üniversitesinde tamamlayan Argun, 2013 yılında "Osmanlı İlmiye Sınıfı, Vakıflar ve Elit Mücadeleleri (1789-1839)" başlıklı teziyle doktor unvanını aldı.

Prof. Dr. Selim Argun, 2017-2025 yılları arasında dış ilişkilerden sorumlu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Argun, 2021 yılından itibaren Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğini de sürdürdü.

İyi derecede İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Argun, evli ve bir çocuk babası.

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