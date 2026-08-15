3 vekil, 7 belediye başkanı AK Parti’de
Platform ve meydandaki coşku, gök yüzündeki dron gösterisi ile görsel bir şova dönüştü. Dron gösterisinde Erdoğan'ın portreleri çizildi. Çift başlı Selçuklu kartalı 1071-2071 ifadeleri ile gökyüzüne yansıtılarak geçmiş ve gelecek vurgusu yapıldı.
25 YAŞINDAKİ 25 GENÇ: On binlerin katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalarda Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendileri ile birlikte doğum tarihi 14 Ağustos olan 25 genç için ayrılan protokolde gençlerle yan yana oturdu. Ardından AK Parti'nin 25 yılını anlatan bir video gösterildi.
ROZETLERİ ERDOĞAN TAKTI: Törende İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye katıldı. Ayrıca CHP'den istifa eden Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, CHP'den istifa eden Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, DEM Parti'den istifa eden Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, CHP'den istifa eden Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncay Başoğlu ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli AK Parti'ye geçti.
ŞİİRLER TAŞ PLAKTA: Erdoğan'ın geçmiş yıllarda seslendirdiği şiirler, "Bu Şarkı Burada Bitmez" adıyla taş plak olarak basıldı. 25. yıla özel bir gazete hazırlandı. Katılımcılara hatıra amaçlı özel bir madalyon da dağıtıldı. Kuruluş yıldönümü için özel bir de rozet tasarlandı. Kutlamalarda 2001-2026 yıllarını kapsayan ve bu döneme ilişkin icraatları anlatan almanak hazırlandı.
DAVA VE TEŞKİLAT RUHU: 25. Yıl Hazırlanan özel film ve belgesel gösterimleri de milletle buluştu. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1993 yılında Refah Partisi Isparta İl Kongresi'nde anlattığı Abdülmecit Yücel'in dava ve fedakârlık hikâyesini konu alan özel video gösterildi. Erdoğan'ın İstanbul İl Başkanlığı döneminden bir hatırasına dayanan yapımla, AK Parti'nin siyasi geleneğinin temelinde yer alan dava ve teşkilat ruhuna vurgu yapıldı. Merhum Abdülmecit Yücel'in kızı Sümeyye Yücel Aktaş da konuk olarak mitingde yer aldı.
25 YAŞINDAKİ 25 GENÇ: On binlerin katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalarda Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendileri ile birlikte doğum tarihi 14 Ağustos olan 25 genç için ayrılan protokolde gençlerle yan yana oturdu. Ardından AK Parti'nin 25 yılını anlatan bir video gösterildi.
ROZETLERİ ERDOĞAN TAKTI: Törende İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye katıldı. Ayrıca CHP'den istifa eden Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, CHP'den istifa eden Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, DEM Parti'den istifa eden Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, CHP'den istifa eden Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncay Başoğlu ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli AK Parti'ye geçti.
ŞİİRLER TAŞ PLAKTA: Erdoğan'ın geçmiş yıllarda seslendirdiği şiirler, "Bu Şarkı Burada Bitmez" adıyla taş plak olarak basıldı. 25. yıla özel bir gazete hazırlandı. Katılımcılara hatıra amaçlı özel bir madalyon da dağıtıldı. Kuruluş yıldönümü için özel bir de rozet tasarlandı. Kutlamalarda 2001-2026 yıllarını kapsayan ve bu döneme ilişkin icraatları anlatan almanak hazırlandı.
DAVA VE TEŞKİLAT RUHU: 25. Yıl Hazırlanan özel film ve belgesel gösterimleri de milletle buluştu. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1993 yılında Refah Partisi Isparta İl Kongresi'nde anlattığı Abdülmecit Yücel'in dava ve fedakârlık hikâyesini konu alan özel video gösterildi. Erdoğan'ın İstanbul İl Başkanlığı döneminden bir hatırasına dayanan yapımla, AK Parti'nin siyasi geleneğinin temelinde yer alan dava ve teşkilat ruhuna vurgu yapıldı. Merhum Abdülmecit Yücel'in kızı Sümeyye Yücel Aktaş da konuk olarak mitingde yer aldı.