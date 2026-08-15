Ak Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümünde Gölbaşı’nda yeni dönem: Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Ak Parti’ye katıldı

İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte teşkilat binasına gelen Odabaşı, parti mensupları ve vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ve sloganlarla karşılandı.

"BU VATAN KOLAY KAZANILMADI, GÖREVİMİZ TOPRAKLARIMIZA HİZMET ETMEK"



Teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, konuşmasında birlik, beraberlik ve hizmet vurgusu yaptı. Siyaseti vatana ve millete hizmet etme aracı olarak gördüğünü belirten Odabaşı, milli mücadele yıllarına ve vatan sevgisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Günler gelip geçiyor, hayat bitiyor. Büyüklerimden hep şunu duymuşumdur: Haymana ile Polatlı arasında büyük bir meydan muharebesi yaşanmış. Büyüklerimiz o günün zorluklarını bizzat yaşamış. 'Kötü Yunan buralara kadar gelmiş' diye bizlere nasihat ederlerdi. Bunu şunun için söylüyorum: Bu vatan kolay kazanılmadı; kanla, canla, şehitlerle kazanıldı. Biz şanslı bir nesiliz, bu ülkeyi hazır bulduk. Ama hazır bulduk diye sahip çıkmamak olmaz. Bu yüzden öncelikli görevimiz, doğup büyüdüğümüz topraklara hizmet etmektir."

"SEVDAMIZ VE AMACIMIZ GÖLBAŞI'NA HİZMET ETMEK"



AK Parti'ye geçiş sürecindeki katkılarından dolayı Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve İlçe Başkanı Selim Akceylan'a teşekkür eden Odabaşı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizim sevdamız her zaman Gölbaşı'dır. Siyasi partiler demokrasinin gereğidir; ancak esas olan hangi partide olursak olalım memlekete sahip çıkmak, kişisel hesapları bir kenara bırakmaktır. Geçmişte farklı kulvarlarda görev yapmış olsak da bugün AK Parti çatısı altında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Gölbaşı'mıza hizmet etmek için buradayız. Bu süreçte ve AK Parti'ye geçişimizde büyük katkıları olan İlçe Başkanımıza, geçmişte de birlikte çalıştığımız İl Başkanım Hakan Han kardeşime ve bizleri teşvik eden bakanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Tüm Gölbaşılılara da teşekkür eden Odabaşı; rozet takıldıktan sonra parti ayrımı gözetmeksizin tüm halkı kucaklayan bir belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini belirtti. Hükümetin ve bakanlıkların desteğiyle ilçeye kazandırılacak projelerin hız kazanacağını vurgulayan Odabaşı, önümüzdeki süreçte devletin gücünü arkalarına alarak Gölbaşı için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

SELİM AKCEYLAN: "GÖLBAŞI SİYASETİNDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI"

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ise partinin 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, katılımın ilçe için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu dile getirdi. Akceylan konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Bugün itibarıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle rozet takma merasimi gerçekleşmiştir. Gölbaşı'nda artık AK Parti belediyeciliği dönemi başlamıştır. Geçmişin tartışmalarını ve ayrılıklarını geride bırakarak, belediye başkanımızın tecrübesi ve hükümetimizin gücüyle tüm hemşehrilerimizi kapsayan bir hizmet anlayışını omuz omuza sürdüreceğiz." Düzenlenen buluşma, teşkilat mensuplarının tebrikleri ve yeni döneme ilişkin iyi dilek temennileriyle sona erdi.