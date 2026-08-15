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Başkan Erdoğan: "Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz”

Başkan Erdoğan: "Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz”

Al Jazeera’ya konuşan Başkan Erdoğan bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki dönemde Suriye’ye bir ziyaret planladığını belirten Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump’tan F-35 savaş uçakları konusundaki taahhüdünü yerine getirmesini beklediklerini ifade etti.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2026 19:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera'ya bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili konuştu. Başkan Erdoğan, Trump'ın F-35 sözüne ilişkin Trump'tan F-35 savaş uçakları konusunda bir söz aldık ve bunu yerine getirmesini bekliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını desteklemeyi sürdüreceğini belirten Başkan Erdoğan, önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. Ayrıca Terörsüz Türkiye sürecini hatırlatarak Suriye'ye ve bölgeye atıfta bulunan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Kürtlerle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ve bölgedeki çeşitli ülkelerde haklarını koruyacağız. Suriye Kürtleri barış ve istikrardan paylarını alacak." Mekke Anlaşması'na da ayrı bir parantez açan Başkan Erdoğan, "Mekke Anlaşması dünyaya önemli bir mesaj gönderdi. Mekke Anlaşması, imzalayan ülkelerin şunları yapacağını öngörüyor. Eğer içlerinden biri dış saldırıya maruz kalırsa, birleşik adımlar atılacaktır. Anlaşma, diğer ülkelerin gelecekte katılımına olanak tanıyor ve Mısır'ın katılımı önemli." ifadelerini kullandı.