Devletin şefkat eli artık her hanede
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım programları, 2002'den bu yana kapsam ve bütçe açısından önemli ölçüde genişledi. Sosyal yardımların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2002'de yüzde 0,38 iken, 2025'te yaklaşık 2,5 kat artarak yüzde 0,93'e yükseldi. Aynı dönemde 4 olan sosyal yardım programı sayısı 50'nin üzerine çıktı. Sosyal yardım harcamaları da 2002'deki 1,3 milyar TL seviyesinden 2025'te yaklaşık 587,1 milyar TL'ye ulaştı. Kaynaklar eğitim, sağlık, barınma ve hane halkı destekleri gibi alanlarda kullanıldı. 2006'da başlatılan Evde Bakım Yardımı kapsamında bugüne kadar 290,6 milyar TL ödeme yapıldı. Son 10 yılda aylık ortalama 524 bin vatandaş bu yardımdan faydalandı.