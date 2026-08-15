Doğum günü için geldi tacizde bulundu

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel taciz iddiasıyla resen soruşturma başlatıldı. Yazgan, CHP tarafından da "kesin ihraç" talebiyle ve tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Olay, 13 Ağustos 2026 günü saat 03.15 sıralarında Edirne'de meydana geldi. Apartman sakinlerinin kavga ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yazgan'ın doğum günü kutlaması nedeniyle gittiği evde genç kadın ve iki arkadaşıyla yaşanan tartışmanın ardından taraflar karşılıklı şikâyetçi oldu.

SABAH'ın ulaştığı emlakçı ve bir çocuk annesi Tuğba A.'nın (32) ifadesinde, Yazgan'la 3-4 yıl önce tanıştığını ve yaklaşık 6 ay sevgili olduklarını belirttiği öğrenildi. Tuğba A., 12 Ağustos akşamı kızının ve arkadaşlarının da bulunduğu restoranda doğum gününü kutladığını, burada Yazgan'la karşılaştıklarını ve kendisini evine davet etmediğini, ancak Yazgan'ın daha sonra konum isteyerek eve geldiğini anlattı.

Yazgan'ın evde alkol kullandığını öne süren Tuğba A., banyoda havlu verirken Yazgan'ın beline sarılarak kendisine doğru çektiğini ve dudağından öpmeye çalıştığını iddia etti. Yazgan'ın daha önce de kendisine temas etmeye çalıştığını ve cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu öne süren Tuğba A., evden gitmesini istediğini ancak ayrılmadığını söyledi.

Tuğba A., Yazgan'ın gitmemesi üzerine video çekmeye başladığını, arkadaşlarının tartışma sırasında Yazgan'a vurduğunu, kendisinin de birkaç kez tekme attığını ifade etti. Yazgan'ın ise kendisine tehditlerde bulunduğunu ve polis gelmeden önce yumruk attığını ileri sürdü.

Başsavcılığın soruşturma kapsamında fezleke hazırlayacağı bildirildi.