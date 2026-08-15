AK Parti, kuruluşunun 25'inci yılında Türkiye'nin önündeki ikinci çeyrek asra ilişkin vizyonunu ortaya koydu. 70 sayfalık "İlk Çeyrek Asırdan İkinci Çeyrek Asra Değişime Yön Veren Türkiye" başlıklı vizyon belgesinde, Türkiye'nin ilk 25 yılda elde ettiği kazanımların üzerine inşa edilecek yeni dönem hedefleri sıralandı. Hayalleri gerçeğe dönüştüren vizyon belgesinde, AK Parti'nin önümüzdeki 25 yıla ilişkin siyasi, ekonomik, teknolojik ve toplumsal yol haritası ortaya konuldu.

GELECEĞİN TÜRKİYE'Sİ: Başkan Erdoğan'ın önsözüyle başlayan belgede küresel sistemden ekonomiye, teknolojiden hukuka, aileden gençliğe kadar ana başlıklar yer aldı. "Küresel Sistemde Öncü Ülke", "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge", "Yüksek Teknolojiyle Üreten, Yüksek Katma Değerle Büyüyen Türkiye", "Millî Teknoloji ve Dijital Egemenlik", "Öngörülebilir Hukuk, Güven Veren Yargı, Kuşatıcı Anayasa", "Güçlü, Saygın ve İnsan Merkezli Devlet", "Güçlü Aile, Müreffeh Toplum", "Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün", "Geleceğin Mimarı Gençlik", "Yeşil Dönüşüm Çağında Türkiye" ve "İkinci Çeyrek Asrın Eşiğinde Türkiye" başlıklarıyla kapsamlı hedefler ortaya konuldu.

KÜRESEL SİSTEMDE ÖNCÜ: Belgede Türkiye'nin küresel sistemde daha etkin ve kurucu bir rol üstlenmesi hedefleniyor. "Bütüncül millî kapasite", "düzen kurucu ve değer üreten dış politika", "dayanıklı millî güvenlik ekosistemi", enerji güvenliği ve stratejik üretim başlıklarıyla Türkiye'nin küresel etkisinin artırılması öngörülüyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Belgelerde Terörsüz Türkiye sürecinin "milletin 50 yıllık acısını sona erdirecek tarihi bir adım" olduğu ifade edildi. PKK'nın 2025 yılında kendini feshetme ve silahlarını bırakma kararına da yer verilen belgede, sürecin herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmeden yürütüldüğü vurgulandı" denildi.

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