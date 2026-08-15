İçişleri Bakanlığı duyurdu! Aranan firari Bakü’de yakalandı

Yürütülen çalışmalarda; iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para istemek suretiyle yağmaya teşebbüs etme olaylarına karışan, bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olan Ö.A.K. isimli şahsın izine ulaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Azerbaycan Polisi iş birliğiyle yürütülen ortak çalışmalar sonucu uluslararası boyutta önemli bir operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Hakkında "Kasten Adam Öldürme, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak ile iki ayrı Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma" suçlarından yakalama kararı bulunan Ö.A.K. isimli şahıs, Bakü'de yakalanarak ülkemize getirildi.

Organize suç örgütleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi, sınırlarımızda da sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüyoruz.