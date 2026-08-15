İzmirli artık size güvenmiyor!

İZBB Eski Başkanı Tunç Soyer'in tutuklanmasına neden olan kooperatif usulsüzlüğü davası Cemil Tugay'ın Çiğli'de geçtiğimiz nisan ayında Özgür Özel'in katılımı ile lansmanını gerçekleştirdiği 3 bin 100 daireden oluşan sosyal konut projesini vurdu. Gaziemir ve Örnekköy'de kentsel dönüşüm adı altında büyükşehir eli ile başlatılan konut projelerinde halen daha dairelerin hak sahiplerine teslim edilememiş olması İzmirlilerde Büyükşehir'e karşı güven bunalımı oluşmasına neden oldu. Durum böyle olunca İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın; "60 binin üzerinde müracaat var" dediği projede aradan geçen 1 yılı aşkın süreçte sadece 424 konut satılabildi.

Sosyal konutların henüz temeli dahi atılamamışken İZBB'nin şirketi Ege Şehir Planlama tarafından yapımı süren Koyundere'deki 1 ve 2. Etap sosyal konut projesinden kentsel dönüşüm ve kamulaştırma projelerinde kullanılmak üzere konut satın alınmasına ilişkin önerge belediye meclisinde AK Parti Grubunun sert tepkisine neden oldu. Önerge görüşülürken söz alan AK Partili Nail Kocabaş, "Projenin ilk iki etabını oluşturan 1517 konutu satışa çıkardınız. Sadece 424 tanesini satabildiniz. Ortada ciddi bir güven bunalımı var. İzmirli size güvenmiyor" dedi. Önerge, Cumhur İttifakının ret oyuna karşılık CHP ve Yeni Partili meclis üyelerinin lehte oyları ile oyçokluğu ile kabul edildi. İZBB meclisinde tartışma yaratan önerge görüşülürken Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Partili Meclis Üyeleri ile CHP ve Yeni Partili Meclis üyeleri arasında sert tartışmalar yaşandı.