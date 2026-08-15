MHP’den kardeşlik türküsü

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine "Terörsüz Türkiye" sürecini konu alan bir türkü hazırladı. Özel video klibiyle paylaşılan türkü, "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" vurgusuyla sosyal medyada paylaşıldı.

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Türkünün sözleri şöyle: Karanlık savan, kanı durduran,/Yarınlarımızı hayra yorduran,/ Kutlu mührümüzü asra vurduran,/ Terörsüz Türkiye dünyaya sestir./Kutlu mührümüzü asra vurduran,/Terörsüz Türkiye dünyaya sestir./Ayrı yok, gayrı yok, başka niyet yok,/Hiçbir güce minnet ya da diyet yok,/Kardeşlikten yüce, büyük servet yok,/Terörsüz Türkiye dünyaya sestir./Kardeşlikten yüce, büyük servet yok,/Terörsüz Türkiye dünyaya sestir./Tek vatan, tek bayrak, tektir ülküler/ Terörsüz kurulur sağlam köprüler,/ Birlikte söylenir kardeş türküler,/Terörsüz Türkiye dünyaya sestir./Birlikte söylenir kardeş türküler,/Terörsüz Türkiye dünyaya sestir/Huzur, güven veren doğru hesaptır/Gönüllere yoldur, doğru hitaptır,/ Nifak sokanlara Sevr'e cevaptır,/ Terörsüz Türkiye dünyaya sestir./Nifak sokanlara Sevr'e cevaptır,/Terörsüz Türkiye dünyaya sestir.