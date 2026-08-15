Terörsüz Türkiye için devletimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye için önemli adımlar atıldığı bugünlerde şehit yakınlarını ve gazileri de unutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği şehit aileleri ve gaziler arasında yer alan terör gazisi Lokman Aylar, "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlı duruşunu ve şehit ailelerimiz ile gazilerimize yönelik hassasiyetini bir kez daha görmüş olduk" dedi.

'DEVLETİMİZ VEFA GÖSTERDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği şehit yakını ve gaziler, konuşulanları ve düşüncelerini SABAH'a anlattı. 1996'da terör gazisi olan Lokman Aylar, görüşmenin ana konusunun terörsüz Türkiye olduğunu söyledi. Aylar, "Görüşmede şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetlerini ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlı duruşunu ve şehit ailelerimiz ile gazilerimize yönelik hassasiyetini bir kez daha görmüş olduk" dedi. Aylar, "Cumhurbaşkanımız mevcut düzenlemelere yenilerinin eklenerek şehit ailelerimizin ve gazilerimizin özlük haklarının daha ileri bir noktaya taşınacağının mesajını verdi. Biz bunu devletimizin şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize olan vefasının devam edeceğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin düşüncelerini paylaşan Aylar, "Ben bir gazi olarak terörsüz Türkiye hedefinin hayata geçirilmesini son derece önemli buluyorum. Biz terörün ne olduğunu, bu ülkenin hangi bedelleri ödediğini en iyi bilen insanlarız. Şehit verdik, gazi olduk, nice ailemizin hayatı terör nedeniyle değişti. Ben bir gazi olarak şunu özellikle vurgulamak isterim ki; terörsüz Türkiye demek, şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmak demek değildir. Tam tersine, onların fedakârlıklarıyla ayakta duran bu ülkeyi daha da büyütmek, daha da güçlendirmek ve gelecek nesillere terörsüz bir Türkiye bırakmak demektir. Bizim hedefimiz büyük. Bizim hedefimiz büyük Türkiye. Terörsüz Türkiye de bu hedefe giden yolda atılmış tarihi ve çok kıymetli bir adımdır" dedi. Aylar, şehit aileleri ve gazilere gösterdiği hassasiyet için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.