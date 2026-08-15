Türkiye hedeflerini belirleyen küresel bir aktöre dönüştü

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'ya "AK Parti, Milletle Birlikte Yazılan Çeyrek Asırlık Dönüşüm Hikâyesi" başlıklı bir makale kaleme aldı.

ORTAK UMUT OLARAK DOĞDUK

25 yıl önce Türk milletiyle Türkiye'nin geleceğini yeniden şekillendirecek uzun soluklu bir yürüyüş başlattıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'yi kendi kararlarını verebilen güçlü bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini anlattı. "14 Ağustos 2001'de 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' derken en büyük güvencelerinin millet olduğunu" bildiren Erdoğan, AK Parti'nin "milyonların ortak umudu olarak doğduğunu" ifade etti. Erdoğan, "Bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi, devletimizin hizmet kapasitesi gelişti, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkânlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren küresel bir aktöre dönüştü" dedi. İşte Erdoğan'ın makalesinden diğer satırbaşları:

Demokratik meşruiyetin güçlenmesi, bu dönemde verdiğimiz mücadelenin temelini oluşturdu. Bunun en ağır sınavı 15 Temmuz darbe girişiminde yaşandı. Bu kararlı duruş, vesayet döneminin geride bırakılmasında, sivil siyasetin güçlenmesinde ve demokrasimizin kökleşmesinde tarihi bir dönüm noktası oldu.

Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, sosyal politikalardan şehirleşmeye kadar gerçekleştirdiğimiz yatırımlar dönüşümlerin somut temelini oluşturdu. Savunma sanayiinde ve ileri teknolojide attığımız adımlar, stratejik alanlardaki dışa bağımlılığı önemli ölçüde azalttı. İnsansız hava araçlarından milli muharip uçağımız KAAN'a, savaş gemilerinden hava savunma sistemlerine uzanan hamlelerimiz Türkiye'nin üretim ve teknoloji kapasitesini güçlendirdi. TOGG, uzay programımız, nükleer enerji yatırımlarımız ve Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz bu yeni özgüvenin sembolleri oldu. Önümüzdeki dönemde bu birikimi yapay zekâ, yarı iletkenler, enerji teknolojileri ve yüksek katma değerli üretimde yeni bir sıçramaya dönüştüreceğiz.

Dış politikada Türkiye, değişen ve giderek çok kutuplu hale gelen uluslararası sistemin etkin aktörlerinden biri oldu. Stratejik özerklik, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde daha dengeli ilişkiler kurmanın zemini.

Geçmiş başarılarımız bir referanstır; bizi geleceğe taşıyacak olan reform irademiz ve değişime öncülük etme kabiliyetimizdir. Türkiye Yüzyılı, Cumhuriyetimizin ikinci asrına yönelik ortak gelecek irademizin adıdır. AK Parti'nin 25'inci yılı, geçmişin tecrübesini değerlendirerek yeni dönemin yol haritasını ortaya koyduğumuz tarihi bir eşiktir.