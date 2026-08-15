Türkiye Yüzyılı’nın şafağı şimdi söküyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak terör meselesini çözdüklerini belirterek, Türkiye'nin şaha kalktığını söyledi. Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki "AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda şunları söyledi:

AK Parti, bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde "artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" şiarıyla yola revan olduk. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye "Karanlığa kapalı, aydınlığa açık" dedik. "Yeter, söz de, karar da milletin" dedik. "Yapamazlar", "Bu işin altından kalkamazlar" dediler. Yaptık, hem de en güzelini yaptık.

EN BÜYÜK PROJELERİ KAZANDIRDIK: Türkiye merkezli bir gelecek tasavvuruyla çözüm ürettik. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Bu ülkenin, 1970'lerden itibaren, sinsi sinsi büyüyen bir FETÖ sorunu vardı. O meşum gecede, o hain darbe girişiminde, Allah onlara fırsat vermedi.

TERÖRÜ ÇÖZÜYORUZ: Terör meselesi, 1984'ten bu yana canımızı yakıyordu. "Biz çözeceğiz, Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız" dedik. Onu da Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz ve çözdük. 86 milyon olarak el birliği, gönül birliği, hedef birliği yaparak çözüyoruz. En büyük sermayemiz, kardeşliğimizdir. Müslümanlıktan gelen kardeşliğimizdir. 21'inci Yüzyılı, kardeşlik "Türkiye Yüzyılı" yapacak. Ne yapıyorsak; bu meseleyi tamamen çözerek, evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.

EMPERYALİST PLANI ALT ÜST EDİYORUZ: Sadece terör sorununu bitirmiyoruz. Terörle birlikte, Türkiye'nin içini karıştıran, o emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Terörün bitmesine kim üzülür? Türkiye üzerine hesabı olanlar üzülür. Bu yaranın, bir 40 sene daha kanamasından çıkar sağlayanlar üzülür. Varsın üzülsünler. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak, gençler toprağa düşmeyecek, çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak, ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye, işte şimdi şaha kalkıyor.

BÜYÜK TÜRKİYE GELİYOR: Türkiye Yüzyılı'nın şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor, gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor; açın yolları, "Büyük Türkiye Cumhuriyeti" geliyor. Şimdi Diyarbakır'a, Suriçi'ne Türkiye'nin her şehrinden, dünyadan turist akacak. Şimdi Tunceli'nin dağlarında barut değil, mis gibi çiçek kokacak, çimen kokacak. Cilo dağlarında halaylar çekilecek. Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız. Mardin'in camilerinde aynı namazda saf tutacağız. Şanlıurfa'da aynı ezanı birlikte dinleyeceğiz. Dili ne olursa olsun, aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz. Birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz.

GÖZÜMÜZ ARKADA DEĞİL

Bu hareket, bu dava, sadece bizimle kaim değil. Tayyip Erdoğan olarak, siyasette 50 yılı geride bıraktım. Ortak eserimiz AK Parti, bugün çeyrek asrı geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, ecdadını, tarihini, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever, en önemlisi de özgüveni yüksek bir gençlik geliyor. En büyük eserim, işte bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. En büyük bahtiyarlığım, "kim var? diye sorulunca sağına soluna bakmadan ben varım diyen" serdengeçti bir genliğin yetiştiğini görmek olmuştur. Gözümüz arkada değil. Kaygılı değiliz. Karamsar asla değiliz .Bu gençlik,, vakti geldiğinde, emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracak.

DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Partimizin programlarında ve seçim beyannamelerinde millete ne taahhüt ettiysek, bunları yüzde 90 oranında hayata geçirdik. Gelecek 25 yılı da, 50 yılı da planladık. Bugün 25'inci doğum günümüzü kutluyoruz, ama yarın sabah yine kolları sıvayacak, Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bizi, yolumuzdan çevirmek için her yolu denediler. Hepsini tek tek püskürttük. 25 yıl boyunca milletin gönlündeydik; bugün de öyleyiz.

Çeyrek asırda büyük işler başardık. Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah, 15 Ağustos sabahı nasılsa, bugün de, yarın da, her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Başörtüsü yasağını, katsayı adaletsizliğine son verdik. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifini yeniden ibadete açtık. Savunma sanayii ihracatında 10 milyar doları aştık. Daha yeni başlıyoruz. Bu hareket Türkiye'yi önce 2053'e, sonra da 2071'e taşıyacak. Daha yapacak çok işimiz var.

SÖZÜ GÜÇLÜ ÜLKE

Eğitime 37 trilyon lira, sağlığa 14 trilyon lira, gençlik ve spora 5 trilyon lira, sosyal yardımlara 12 trilyon lira, adalete 4 trilyon lira, içişlerine 3 trilyon lirası AFAD bünyesinde olmak üzere, toplam 5 trilyon lira harcama yaptık.

Milli gelirimiz 240 milyar dolardan, 1 trilyon 600 milyar dolara yükseldi. Dünyanın 21'inci büyük ekonomisi olan Türkiye, 2025 yılı itibarıyla dünyada 16'ncı, Avrupa'da ise 6'ncı sıraya yükseldi. Türkiye'yi içinde bulunduğu kısırdöngüden çıkartarak, bölgesinde ve dünyada "sözü güçlü, gücü tesirli" bir ülke konumuna getirdik.

323 millet bahçemizi hizmete açtık; 239 tanesinin yapımı devam ediyor. TOKİ'yle 1 milyon 766 bin konut ürettik, 369 bin konutun inşası sürüyor.

6 Şubat Asrın Felaketinde 455 bin konutu ve iş yerini, 3 yıl gibi kısa bir sürede inşa ettik. 500 bin sosyal konut projemizle çok önemli bir ihtiyacı gideriyoruz. Eskiden terörün kol gezdiği Gabar'da günlük 83 bin varil petrol üretiyoruz. Karadeniz'deki keşifle doğal gaz üretimimizi günlük 9,5 milyon metreküpe ulaştırdık. Türkiye'nin otomobili TOGG'u yollarda gördükçe hepimiz gurur duyuyoruz.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bu akşam gönlü bizimle atan bu yolda beraber yürüdüğümüz Devlet Bahçeli beyefendiye partim ve tüm arkadaşlarım adına selamlarımı gönderiyorum. Çok özel hazırlanmış çiçek göndererek 25'inci yaşımızı kutlayan Bahçeli'le telefon etmek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerin değerli genel başkanlarına teşekkür ediyorum.