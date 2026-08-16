205 general ve amiralin görev yeri değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 205 general ve amiralin görev yeri değişti. 4 Ağustos 2026'da yapılan Yüksek Askeri Şûra toplantısı sonrası alınan kararlar kapsamında Kara Kuvvetleri'nde 123 general, Deniz Kuvvetleri'nde 38 amiral ve Hava Kuvvetleri'nde 44 general yeni görevlere getirildi. Yeni düzenlemeyle Ege Ordusu Komutanlığı'na Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 2'nci Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3'üncü Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Burhan Aktaş atandı. Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Erdoğan Gür, Amfibi Kolordu Komutanlığı'na Koramiral Rafet Oktar, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ise Koramiral Ramazan Özoğul getirildi. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Erhan Aydın, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı ise Korgeneral Yaşar Kadıoğlu oldu. Atamalarda öne çıkan isimlerden Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Gezeravcı, Amasya Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandı. Kara Kuvvetleri'nin kadın generallerinden Özlem Karapınar İzmir Güzelyalı'daki Hava Eğitim Kurmay Başkanlığı'na, Armağan Özel ise Kara Havacılık Komutanlığı Daire Başkanlığı görevine getirildi.