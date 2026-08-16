Artık ayrılıkçı sözlere yer yok

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nca (TGTV) "Terörsüz Türkiye" temasıyla düzenlenen 17. Milli İrade Buluşması'nda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

Bu memlekette artık ne ayrılıkçı söze ne de ayrımcılık sözlerine yer yoktur. İnsanları ötekileştiren, insanları ikinci sınıf vatandaş olarak gören, onlara zaman zaman haddi bildirilmesi gereken bir güruh olarak bakan söze ihtiyacımız olmadığı gibi bu memleketin bir tek santimetre karesini ayırıp ayrımcılık içerisinde hayal görmeye de bu memlekette yer yoktur. Bunun için önce dillerimizi, niyetlerimizi, kardeşlik üzerindeki faaliyetlerimizi artıracağız.

Esas mesele bir daha bu memlekette hiçbir Kürt evladının hangi gerekçeyle olursa olsun eline silahı alarak dağa çıkmasını mümkün kılmayacak bir ortamı oluşturmaktır. İnşallah bunu sağlayacağız.

(Sürece ilişkin Türkiye modeli) Bizim örneğimizde üçüncü göz yoktur. Üçüncü göz de birinci göz de bizatihi milletin kendisidir ve milletin temsilcileridir.

Unutmayın, 'içeride ve dışarıda bu iş olmasın, Türk devleti artık bu meseleden kurtulmasın, tekrar uğraşmaya devam etsin' diye plan yapan, hesap yapan nice odaklar var. Bilmiyorum ama şundan eminim: 467 oyla yasanın kabul edildiği günün akşamı kim bilir hangi ülkedeki, hangi enstitüde masaların üstüne haritalar konuldu ve yeniden bir ayrılık senaryosu nasıl yazılır, bunların çalışmaları başladı. Buna fırsat vermeyeceğiz.

MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE HEDEFİNE YÜRÜYORUZ

TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada Türkiye'nin bir dönüm noktasında olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde dünyaya damga vuracak, mazlumların temsilini gerçekleştirecek, insanlık vicdanının birleştiricisi olan merkez ülke Türkiye hedefine doğru adım adım yürüdüklerini dile getiren Erdoğan, "Son kanunla adım atılan bu yeni süreçte, Meclisimizin, devletimizin, Cumhurbaşkanımızın arkasındayız" dedi. Bilal Erdoğan, Kurtulmuş'a, günün anısına İbrahim Suresi'nin 40. ayetinin işlendiği bir tablo takdim etti.