Bakan Gürlek açıkladı: Yeşil Vatanı tehdit eden yangınlarda 43 şüpheli tespit edildi!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin "Yeşil Vatan"ını tehdit eden orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli soruşturmalar hakkında açıklama yaptı. Gürlek, yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla Cumhuriyet başsavcılıklarınca kapsamlı soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının da süreci yakından takip ettiğini aktaran Gürlek, yangınlarla ilgili adli süreçlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

SON BİR HAFTADA 10 ORMAN YANGINI

Son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta toplam 10 orman yangını meydana geldi. Bu yangınlara ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 şüphelinin gözaltı işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

1 HAZİRAN'DAN BU YANA 64 YANGIN

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 22 ilde adli işlem yapılan 64 orman yangınıyla ilgili toplam 43 şüpheli tespit edildi. Soruşturmalar kapsamında 43 şüpheliden 11'i tutuklandı. 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 3 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturmaların, yangınların çıkış nedenlerinin ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla çok yönlü şekilde devam ettiği kaydedildi.

KASTEN YAKANLARIN YANI SIRA İHMAL DE İNCELENİYOR

Adalet Bakanı Gürlek, yalnızca ormanları kasten yakan kişilerin değil, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen kişilerin de adli soruşturmalara konu olduğunu belirtti. Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalarda, her yangının çıkış nedeninin tüm yönleriyle araştırıldığı ve suç şüphesi bulunan kişilerin adli makamlar önüne çıkarıldığı ifade edildi.

GÜRLEK: "HİÇBİR YANGIN FAİLİ MEÇHUL KALMAYACAK"

Bakan Gürlek, açıklamasında vatandaşlara da mesaj vererek orman yangınlarına ilişkin soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Gürlek, "Milletimiz müsterih olsun; ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir" ifadelerini kullandı. Gürlek ayrıca, "Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir" diyerek soruşturmaların sonuna kadar takip edileceğini belirtti.