Birlik için sözümüz var

Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 755. yıldönümü, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde "Birlik İçin Sözümüz Var" temasıyla düzenlenen etkinlikle anıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu.

Ersoy, konuşmasına "Hünkâr'ın ocağında yine cem olduk" sözleriyle başladı. Hacı Bektaş Veli'nin "Ara, bul" anlayışının insanı düşünmeye, sorgulamaya ve doğruyu aramaya yönelttiğini belirten Ersoy, insanın hakikati aramaya öncelikle kendisinden başlaması gerektiğini söyledi. Ersoy, "Önce kendini bilmeli, özüne vâkıf olmalıdır. Kendine vâkıf olan insana vâkıf olur" dedi.

BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM

Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya geldiği dönemde savaş, Moğol akınları, korku ve umutsuzluğun hâkim olduğunu belirten Ersoy, günümüzde de ırkçılık, ötekileştirme ve hoşgörüsüzlük gibi sorunların sürdüğünü ifade etti. Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözünün bugün de insanlık için önemli bir mesaj taşıdığını söyledi.

Ersoy, Alevi-Bektaşi kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

ERDOĞAN: HACI BEKTAŞ VELİ'NİN MİRASI YAŞATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 755. yıl dönümünde rahmetle andı. Erdoğan, "Yetmiş iki millete bir nazarla bakma" anlayışının birlik ve beraberlik açısından önemine dikkat çekerek, Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, barış ve kardeşlik temelli mirasının yaşatılacağını belirtti.