İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Amedspor maçı için Diyarbakır’da

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün akşam saat 21:30'da Amedspor ile Erzurum Futbol Kulübü arasında oynanacak Süper Lig Futbol müsabakasını izlemek üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Çiftçi'yi havaalanında Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ile Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti milletvekili Mehmet Sait Yaz ve partililer karşıladı. Bakan Çiftçi'nin ilk durağı ise Diyarbakır Valiliği oldu. Vali Murat Zorluoğlu ve il protokolü tarafından karşılanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Çiftçi valilik makamında ağırlandı. Diyarbakır Valiliği ziyaretinin tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kentteki AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör