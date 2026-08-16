Jandarmada kritik atamalar Resmi Gazete'de
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atama ve terfi kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 7 general ve 18 albay 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi. Tümgeneraller Ünsal Bulut ve Murat Bulut korgeneralliğe, 5 tuğgeneral tümgeneralliğe, 18 albay ise tuğgeneralliğe yükseltildi. Kararla 78 general ve albayın görev yeri değiştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.