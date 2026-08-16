Kurişlerin dudak uçuklatan mal varlığı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen dev operasyon, ailenin adeta dudak uçuklatan gizli gayrimenkul servetini gün yüzüne çıkardı.

SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasındaki tapu dökümleri, ailenin Türkiye'nin en değerli noktalarını adeta parsellediğini kanıtlıyor. İstanbul Boğazı'nın yanı başından Ege'nin özel adalarına, Sakarya'nın devasa tarım arazilerinden Alanya'nın lüks konutlarına uzanan bu "mülk imparatorluğu", soruşturma birimleri tarafından kıskaca alındı.

ALTUNİZADE'DE DEV MALİKANE!

Örgütün tepe isminde yer alan şüpheli Alihan Kuriş'in bizzat kendi üzerine kayıtlı 14 adet aktif taşınmaz tespit edildi. Alihan Kuriş'in şahsi mülk imparatorluğunun detayları ise dudak uçuklatıyor. İstanbul Üsküdar Altunizade'de tam 9 bin 31 metrekare büyüklüğünde, son derece geniş bir alana yayılan lüks ahşap ev onun tapusunda. Yine Altunizade'de 922 metrekarelik arsa üzerinde yükselen 4 katlı betonarme apartman ve arsası da Alihan Kuriş'in adına kayıtlı. Üsküdar Kısıklı'da 462 metrekare büyüklüğünde kargir ev, bahçeli iki ahşap ev ve arsa ile Kadıköy Erenköy'de lüks bir dubleks mesken ve daire Alihan Kuriş'e ait. Sakarya Serdivan'da 21 bin 432 metrekare büyüklüğünde, içerisinde ahırı bulunan ahşap ev ve devasa tarla ile Sakarya Erenler'de 1055,2 metrekare alan üzerine kurulu üç katlı betonarme ofis binası, işyeri ve arsası da tapuda şüphelinin adına tescilli.

Aile fertlerinin vefat eden üyeleri de bu devasa mülk ağının bir parçası olarak kullanılmış. Hayatını kaybeden baba Mahmut Sabri Kuriş'in üzerine kayıtlı 26 taşınmaz olduğu resmi kayıtlara geçti. Buna karşılık, Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına yapılan detaylı sorgulamalarda ise herhangi bir taşınmaz kaydına veya şirket ortaklığına rastlanmaması dikkat çekti.

ŞİRKETLERİ ARKA BAHÇE YAPMIŞLAR!

Mülklerin finansmanında ve ticari faaliyetlerde paravan gibi kullanılan iki dev şirket de deşifre edildi. Biri Altun Mimarlık İnşaat Ticaret A.Ş... Alihan Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in şirkette resmi hisseleri bulunmuyor ancak 2022-2024 yılları arasında şirketi münferiden temsile yetkili tek isimler olarak yönetim kurulunda yer aldıkları ortaya çıktı. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi'nde ise Alihan Kuriş'in kurucu ortağı olduğu, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in de farklı dönemlerde şirketin büyük hisselerine sahip ortakları olduğu belirlendi.

PARA AKIŞINA İNCELEME

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik koordinasyonunda yürütülen nefes kesen soruşturmada, MASAK ve emniyet birimleri şimdi tek bir soruya yanıt arıyor: "Bu devasa servetin kaynağı ne ve finansal akış nereden sağlanıyor?" Soruşturma birimlerinin bu olağanüstü mülk imparatorluğunun perde arkasını aydınlatmak için araştırmalarını çok yönlü olarak derinleştirdiği bildirildi.

KALEM ADASI ANNEYE TAPULU

Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise suç örgütü lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş üzerine tescillenen gayrimenkul sayısı oldu. Yapılan incelemede, mal varlığının çok büyük bir kısmının anne Kuriş'e ait olduğu ve üzerine kayıtlı tam 138 adet aktif taşınmaz bulunduğu saptandı. Anne Kuriş'in üzerine kayıtlı taşınmazlar arasında İzmir Dikili Bademli'deki dünyaca ünlü "Kalem Adası"nda içerisinde kargir bina olan zeytinli tarlalar ve çok sayıda özel arazi bulunuyor. İstanbul Üsküdar ve Ümraniye'de onlarca imalathane, dükkân, büro, lokanta ve lüks mesken de yine annenin tapu kayıtlarında yer alıyor. Ayrıca Antalya Alanya'da lüks meskenler, Bolu ve Sakarya'da ise onlarca dönüm tarla ve arsa doğrudan annenin üzerine yapılmış durumda.

ÇELİK KASADAN SERVET ÇIKTI

Alihan Kuriş'in evindeki çelik kasadan ise adeta servet çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada ele geçirilen çelik kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası bulundu.