Millet bahçesinde sevgi seli: Reis’imizle durmak yok yola devam
AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen program, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için farklı şehirlerden Ankara'ya gelen vatandaşlar, duygu ve düşüncelerini anlattı. Gaziantep'ten gelen bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğini, "Cumhurbaşkanımız için Gaziantep Şahinbey'den geldik" sözleriyle ifade etti. Van'dan gelen bir başka vatandaş ise uzun yolculuğa dikkat çekerek, "18 saatlik yoldan Doğu'nun incisi Van'dan geldik" dedi. Elazığ'dan gelen gençler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini dile getirdi. Vatandaşlardan biri, "Elazığlı gençler olarak Reis'imizi çok seviyoruz. Allah onu başımıza eksik etmesin. Elazığ Reis'iyle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan döneminde hayata geçirilen hizmetlere de vurgu yapan bir vatandaş, "Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını tabii ki saymak isterdik. Ama buna ne kalem yeter, ne kelam yeter" değerlendirmesinde bulundu. Programa katılan vatandaşlardan biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme arzusunu, "Erdoğan'ı çok seviyorum. Tek hayalim onu görmek" sözleriyle anlattı. 26 yaşındaki bir genç de Erdoğan'a olan bağlılığını, "26 yaşındayım. Hayatım boyunca Reis'imle beraberdim. Durmak yok, yola devam diyoruz" sözleriyle ifade etti. Bir diğer vatandaş ise "Allah'ıma şükürler olsun ki böyle bir liderimiz var" diyerek Erdoğan'a yönelik sevgisini dile getirdi. Bir genç de sevgisini, "Büyük kahraman, iyi ki varsın Erdoğan" sözleriyle ifade etti. Bazı vatandaşlar da şu ifadelere yer verdi: "AK Parti 25 yaşında. Hep 25 yaşındayız. Hep genciz", "25 yıldır aynı aşkla, bu sevda bitmez", "Benim ömrüm daha yirmisini görmeye yetti. Ama bir yirmisini daha görmeyi nasip etsin."