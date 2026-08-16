Örgütte delil karartma mesaisi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in adresinde arama gerçekleştirildi. Aramada çok sayıda tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

CEPHANELİK ÇIKTI

Farklı markalara ait 13 silah, biri içinde 8 adet fişek basılı 2 şarjör bulundu. Silah marka ve modellerindeki çeşitlilik dikkat çekti. CZ Shadow, CZ TS 2, Magnum Research, Glock AGPP695, Wilson Kombat, Glock BBU 7400, Canik, Sig Sauer ve Glock TC1080'nin yanı sıra 3 silahın markasının belli olmadığı, sadece seri numaraları olduğu öğrenildi. Silah ve mühimmatın soruşturma kapsamında inceleneceği öğrenildi. Öte yandan aynı saatlerde polise İstanbul Ümraniye'den gelen ihbarda örgütle ilişkili bir adreste soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği iddia edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin adreste yapılan aramada, ihbarın doğru olduğu tespit edilirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konulduğu öğrenildi.