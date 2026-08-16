Sağlık turizminde huzur dopingi

Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte bölgede esen barış rüzgârları hayatın her alanına yansıyor.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Meclis'ten geçmesinin ardından ekonomi, kalkınma, sosyal hayatın değişimi gibi güzel günlerin beklendiği Güneydoğu'da, terörsüz Türkiye sağlık alanında da etkisini gösteriyor.

Bölgede, başta sağlık alanında lokomotif görevi üstlenen Diyarbakır olmak üzere Van, Batman ve Mardin'e çevre ülkelerden hastalar gelerek tedavi oldu. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, yoğun bir hasta sirkülasyonu yaşandığına dikkat çekti.

'YURTDIŞINDAN TALEP VAR'

Yurtiçinden, hatta yurtdışından yoğun bir talep olduğunu belirten Prof. Dr. Eronat, "Bu talebe cevap vermek için mevcut hastanelerimize gerekli tıbbi ve fiziki yatırımlar yapıyoruz. Bununla beraber yeni bir hastane projemiz var. 50 yıllık geçmişe sahip olan mevcut hastanemiz fiziki olarak artık ihtiyaca cevap veremeyecek durumda. 600 yataklı hastane projesinin ihale süreci tamamlandı, yüklenici firma şantiye kurup inşaat için çalışmalara başladı. Bölgenin bu denli modern bir sağlık tesisine fazlasıyla ihtiyacı var. Yeni hastanemiz sadece üniversitemiz ve Diyarbakır için değil, tüm bölge için büyük önem taşıyor. Dicle Üniversitesi'ni bölgenin sağlık üssü yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Eronat, "Terörsüz Türkiye süreci nedeniyle oluşan huzur iklimi hayatın her alanına yansımış durumda. Üniversite olarak bunu değerli buluyoruz. Diyarbakır ve Dicle Üniversitesi her alanda olduğu gibi sağlık turizmi açısından da bölgenin öncüsü olacak inşallah" ifade edildi.

'2 MİLYON HASTA TEDAVİ OLDU'

Bölgenin sağlık üssü olan Diyarbakır'a, çevre ülkelerin vatandaşlarının tedavi amacıyla geldiğini kaydeden Prof. Dr. Eronat, "Irak, Suriye, İran, Azerbaycan, Ortadoğu ülkeleri ve zaman zaman Avrupa'dan da hastalar geliyor. Geçen yıl 2 milyondan fazla hasta tedavi edildi. Bunun 300 binden fazlasını kent dışından gelen hastalar oluşturuyor" dedi. İran sınırına yakın Van ile Suriye sınırına yakın Suriye'den gelen hastaların tedavi olduğu belirtildi. Batman'a da Irak'tan hastaların geldiği ifade edildi.

ŞEHİR HASTANESİ LOKOMOTİF OLACAK

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 263 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen 1000 yataklı Şehir Hastanesi önümüzdeki yıl faaliyete geçiyor. Huzur ve güvenin sağlandığı bölgede hastanenin hizmete girmesiyle birlikte sağlık turizmindeki hasta sayısının daha da artacağı belirtildi.