Suçlular için çember daraldı

1 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında 12 ülkeden 51 şahıs Türkiye'ye getirildi. Aynı tarihlerde Türkiye'den 27 yabancı ülke makamına toplam 110 iade talebi gönderildi. Bu taleplerin 78'i adi suçlar, 21 FETÖ olmak üzere 32'si ise terör suçları kapsamında oluşturuldu. Almanya'ya 28, Yunanistan'a 15, Gürcistan'a 14 ve Hollanda'ya 7 iade talebi gönderildi. Terör suçları kapsamında iletilen 32 iade talebinin 21'ini FETÖ talepleri oluşturdu. FETÖ kapsamında 9 ülkeye gönderilen taleplerde Almanya 9, Hollanda 4 ve ABD 2 taleple öne çıktı. Ayrıca aynı dönemde FETÖ kapsamında 28 kırmızı bülten talebi İçişleri Bakanlığı'na iletildi. Bu dönemde Gürcistan'dan Erdoğan Aykut, Redkitler Suç Örgütü Lideri Ferhat Delen ve Kule Emre organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan dahil 27 firari iade edildi.

SERKAN KURTULUŞ TUTUKLANDI

Türkiye'de işlediği çeşitli suçlardan ötürü kırmızı bültenle aranan ve yakalandığı Arjantin'den Türkiye'ye getirilen Serkan Kurtuluş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.