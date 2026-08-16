Yüksekova’da yatırım yükseliyor
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırması planlanan 100 yataklı hastane ek hizmet binasının yapım çalışmaları devam ediyor. Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, beraberindekilerle birlikte Yüksekova Devlet Hastanesi bünyesinde yapımı sürdürülen ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. Hülür, inşaat alanında yürütülen çalışmaların son durumunu yerinde inceleyerek yetkililerden proje ve çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı. 100 yatak kapasitesine sahip olacak ek binada sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve mevcut hastanenin yoğunluğunun azaltılması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesine katkı sağlanması bekleniyor. Yüksekova'da son dönemde kamu hizmetlerinin altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımlar sürerken, hastane ek hizmet binasının da ilçenin büyüyen nüfusu ve artan sağlık ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanıyor.