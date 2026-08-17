AK Parti’de saha maratonu başlıyor

AK Parti, yaz döneminin ardından teşkilat çalışmalarında vitesi yükseltecek. Eylül ayı başında başlayacak "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları", ekim ayının ortasına kadar devam edecek. AK Parti kadroları il il, ilçe ilçe vatandaşlarla bir araya gelerek Türkiye'nin önündeki hedefleri anlatacak, sahadaki beklentileri dinleyecek.

TAM KADRO SAHADA

Saha çalışmalarına milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının yanı sıra kabine üyeleri ile AK Parti MYK üyeleri de katılacak.

SÜREÇ ANLATILACAK

Buluşmaların önemli başlıklarından biri de Terörsüz Türkiye olacak. AK Parti teşkilatları, Türkiye'nin terörden arındırılmış bir geleceğe yönelik hedeflerini vatandaşlarla paylaşacak. Bunun yanı sıra Türkiye'nin bölgesinde istikrar sağlayan ve krizler karşısında güçlü duruş sergileyen "güvenli liman" konumu da saha çalışmalarının ana mesajları arasında yer alacak.

TALEPLER RAPORLANACAK

Ziyaretlerde vatandaşların talep, öneri ve beklentileri kayıt altına alınacak. Hazırlanan saha raporları gecikmeden AK Parti Genel Merkezi'ne iletilecek. Böylece yerelde tespit edilen sorun ve ihtiyaçların merkezi düzeyde değerlendirilmesi ve ilgili adımların hızlı şekilde atılması hedefleniyor.